No era Thomas Meunier: Barcelona cambia planes, ya tiene nuevo lateral

Surgido en el FC Barcelona, Xavi Hernández, Joan Laporta y el club cerraron el mercado de fichajes con nuevos laterales ante la salida de Sergiño Dest en calidad de préstamo al AC Milan, y quieren ponerle competencia en la izquierda a Alejandro Baldé y a Jordi Alba, que no ha sido una carta recurrente en este comienzo de LaLiga para Xavi.

Uno que vuelve a casa como lo es Héctor Bellerín, truncando ese anhelo del Barcelona por contar con Thomas Meunier, o tal vez la realidad es que el belga nunca estuvo en el radar del Barcelona. Se decantaron por el del Borussia Dortmund, pero los alemanes no cedían, por lo cual, buscaron otros actores en esa banda derecha. De gran protagonismo en el Real Betis Balompié, Bellerín volvía al Arsenal y en el arranque de la Premier no había estado en los planes de Mikel Arteta.



A falta de escasas horas para el final del mercado de fichajes, el FC Barcelona confirmó la llegada de Héctor Bellerín. Arsenal logró rescindirle el contrato y los culés pudieron inscribirlo antes del cierre oficial. El lateral español surgido en la Masía volverá a casa, y su agente, Albert Botines confirmó cómo se manejó todo, “Bellerín se ha recortado el sueldo para fichar por el Barcelona. Tenía un sueldo muy alto en el Arsenal. Ha hecho un esfuerzo importante. Si no pasa nada raro, Bellerín será jugador del Barcelona. Me he enterado este mediodía que veníamos, pero estábamos hablando. Está contento por volver a casa, aunque no ha podido hablar con Xavi”.



Héctor Bellerín llegó libre al Barcelona y el club recuperó a uno de los laterales derechos surgidos en el club. Tras la salida de Sergiño Dest, probablemente sea la carta titular de Xavi Hernández en cada partido liguero. El defensa firmó por un año, hasta el verano del 2023, y tendrá una cláusula de 50 millones de euros.



Sumado a Héctor Bellerín, Marcos Alonso arregló su situación contractual con el Chelsea. No renovó, quedó libre, y probablemente recale en el Barcelona. Se dice que el viernes 2 de septiembre será oficialmente jugador del club catalán. Una competencia que le llegará a Alejandro Baldé y Jordi Alba, al que le buscaron salida, pero finalmente se quedará.