¡Iracundo Messi! Busca quién filtró su aturdidor contrato en Barcelona

Son números difíciles de poner en la cabeza. Son detalles absolutamente escandalosos en medio de la profunda crisis económica del FC Barcelona y son, cada día, pasos en falso que arruinan la relación de Lionel Messi con el club de su vida.

La conmoción que ha generado el diario El Mundo de España al revelar en detalle los términos del contrato del argentino es apenas el inicio de un conflicto que irá en varias vías: de Messi con el club que filtró los documentos, de este con las personas que internamente tenía acceso a esa información, de los abogados de parte y parte que ahora han entrado en una cacería de brujas para encontrar a los responsables.



El tremendo lío se armó por la publicación del citad medio en las últimas horas, en la que cuenta euro a euro cuánto percibe el capitán catalán.



La cifra total, contando todas las bonificaciones por objetivos cumplidos, salarios, primas y variables produce, literalmente, mareo: ¡555.237.619 euros en cuatro temporadas! La portada del periódico lo explica bien: “El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça”.



Los números están incluidos en la última renovación que hiciera el argentino de su contrato con el expresidente Josep Bartomeu, quien tuvo que dimitir con toda su junta directiva por el manejo de la renuncia del propio Messi a mediados del año pasado, a través del burofax, y por la compleja situación económica en la que tenía al club. Estos detalles contractuales, con semejantes números tan aturdidores, son definitivos en la situación que hoy tiene al club contra las cuerdas y que se ha complicado por cuenta de la pandemia.



Según El Mundo, ya el argentino ya se ha asegurado recibir un 92 por ciento de la cantidad acordada por el cumplimiento de los objetivos, entre los cuales solo se ha escapado la Champions League.



Dos detalles que llaman poderosamente la atención en el contrato tienen a España en medio del asombro: solo por aceptar la renovación, Messi se habría asegurado 115.225.000 millones de euros, que se suman a 77.929.955 millones que se detallan en los documentos como "fidelidad" al club.



De ser ajustadas a la realidad estas cifras, se trata del “contrato más caro de la historia del deporte”, pues contempla nada menos que 380.299 euros brutos al día (210.297 euros netos) y un salario fijo por temporada, en total, de ¡72.151.200 euros! Y ojo, que no están contabilizando los ingresos por derechos de imagen, que esta clase de estrellas se reservan en las firmas de sus contratos.



Tan minucioso y específico es el texto del contrato que reveló El Mundo que deja pocas dudas sobre su autenticidad.



Sin embargo, ya en el FC Barcelona se han apresurado a emitir un comunicado en el que niegan toda responsabilidad en la filtración y anuncian que tomarán medidas legales en contra del diario, mientras el propio Messi ha dicho, a través de sus abogados, que las cifras no son del todo reales y que además iniciará una investigación para descubrir a los responsables de enviar los documentos al medio.



Según el entorno del capitán del FC Barcelona, no con más de cuatro o cinco los miembros de la entidad que tienen acceso a este tipo de información y no será difícil dar con quien reveló estos datos, que, según alegan, son totalmente privados y no tendrían por qué hacerse públicos. Por eso llevarán a la justicia al 'topo' y al periódico El Mundo.