Las palabras de Koeman que no cayeron bien en el FC Barcelona

No ha sido el mejor inicio del proceso de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona. Las decisiones sobre el plantel, las diferencias con Lionel Messi, y el peso de un recambio generacional, han traído decepciones y malos resultados. Sin embargo, le han tenido paciencia al holandés.



Ahora, la paciencia empieza a agotarse y los aficionados están enojados con las últimas declaraciones de Koeman, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Athletic de Bilbao en LaLiga de España.



Según Koeman, “el Barça no está para ganar muchas cosas”.



“Hay que ser realista y saber de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho y de los jugadores jóvenes que hay”, añadió en este sentido el técnico holandés. Además, dijo que “la Liga está complicada por la diferencia de puntos con el Atlético de Madrid y en la Champions League no hay un favorito para ganar la competición”.



Preguntado por el informe de la secretaría técnica desvelado por TV3, el cual recomienda el fichaje del central del Manchester City Eric Garcia y pone en duda que Samuel Umtiti y Óscar Mingueza estén preparados para compromisos de alto nivel, Koeman respondió que no mira “mucho la prensa” y que le “interesan los partidos”.



Pero ante la insistencia de los periodistas, explicó que “siempre es importante tener alguien en el club que esté trabajando para mejorar la plantilla en enero o de cara al año que viene”.



Así, dijo que él no le molesta “porque es un trabajo que tiene que hacer el club y los jugadores no deben estar enfadados porque participan mucho en los partidos”.



Sobre Umtiti explicó que “ha estado fuera por una lesión, ha recuperado bien y se está contando con él”. Y respecto a Mingueza, que “está jugando muchos partidos desde que subió del filial”.



Koeman también admitió que ha hablado recientemente con el entrenador del Manchester City Pep Guardiola, pero “para felicitarle por su cincuenta aniversario, no para hablar sobre Eric Garcia”.



El técnico holandés explicó que “si no es posible que (el jugador) venga en enero” lo acepta y sigue “adelante”.



La gran novedad en la lista para enfrentarse al Athletic de Bilbao podría ser Sergi Roberto, que llevaba lesionado desde finales de noviembre. “Tiene posibilidades de entrar en la lista”, admitió Koeman.



El entrenador del Barcelona consideró que “en los dos partidos jugados recientemente ante el Athletic de Bilbao” su equipo tuvo “muchas posibilidades de ganar” (de hecho, venció por 2-3 en Liga) y que sabe que el conjunto bilbaíno “es físicamente fuerte y saca mucho rendimiento del balón parado”.