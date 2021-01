Cal y arena para Messi: vuelve a las canchas pero su valor se desploma

Primero las buenas noticias: Lionel Messi ha sido incluido en la convocatoria del FC Barcelona para el duelo de este miércoles, contra Rayo Vallecano, por los octavos de final de la Copa del Rey.

Es un alivio para él y para el club reaparecer en esta instancia definitiva, que es cuando él más quiere estar. Se supera, además, la incómoda sanción por la primera expulsión de toda su carrera vestido de azulgrana, sufrida en la final de la Supercopa de España contra el Athletic (2-3).



Y no es un detalle menor volver justo contra Rayo Vallecano, uno de esos rivales en España al que, literalmente, tiene de hijo: le ganó las 10 veces que lo enfrentó y le marcó 17 goles (1,7 promedio por juego).



Pero entonces, ya vienen las noticias no tan buenas: en las últimas horas se conoció, gracias al portal especializado, Transfermarket, que su valor en el mercado, desde el Mundial de Rusia 2018, ha caído en una cifra que da escalofrío: ¡100 millones de euros.



El sitio explica que hoy el argentino, de 33 años, cuesta lo mismo que hace diez años, en abril de 2010, cuando todavía le faltaba por ganar 13 títulos en España y dos de las cuatro Champions de su exitosa carrera.



La edad, el efecto del burofax del año pasado, cuando quiso irse del FC Barcelona y todos los rumores que circulan desde ese momento sobre su futuro habrán sumado algo a esa desvalorización tan pronunciada en el mejor futbolista del mundo, un dato que no pasa desapercibido para un PSG o un Manchester City, que esperan 'pescar en río revuelto' ahora que solo le quedan cinco meses de contrato y puede, oficialmente, escuchar ofertas.