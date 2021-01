¡Espantó el fantasma! FC Barcelona sufrió pero avanzó en Copa del Rey

FC Barcelona no fue ni de lejos mejor que Real Madrid contra Alcoyano, pero hizo lo que no pudo su archirrival: un gol. Con eso venció 0-2 a Cornella y se clasificó a la siguiente fase de Copa del Rey, espantando fantasmas que lo persiguieron 120 minutos, contando el tiempo extra.

Fue un partido muy gris de los de Koeman, que desperdiciaron dos penaltis e hicieron temer a Koeman una debacle como la que hoy enfrenta Zidane. Pero se puso serio en el momento indicado Dembelé y acabó salvando a los suyos de lo que amenazaba con ser otro papelón.



Era un primer tiempo deslucido, una película vista hace 24 horas: un equipo más poderoso que se atraganta y chocaba una y otra vez con la disciplina de uno menos glamoroso pero muy trabajador.



El equipo titular de Koeman no tenía mucho rodaje, hay que decir, no estaba Messi sancionado y por eso se veía inconexo, con Neto en el arco, Pjanic junto a Puig, el canterano llaix y para el ataque Trincao, Braithwaite y Griezmann. ¿Subestimaba al rival el DT? El tiempo lo diría.



En cambio el Cornella, el que ya había dejado en el camino al Atlético de Madrid, inquietaba más de frente a Neto. Pero también se equivocaba: falta en el área contra Araujo, pero Pjanic lo erraba con un cobro débil que paraba, en dos tiempos, el portero Ramón.



Arrancando el segundo tiempo tuvo Braithwaite la más clara del FC Barcelona, pero otra vez ganaba el arquero, no muy alto pero muy elástico. Justamente aprovechaba eso Griezmann para darle un susto a los 53, cuando metía un balón que parecía centro pero se le iba muy cerca del travesaño.



Fallaba de nuevo el francés en el tiro libre de laboratorio que finalizó con un horrible remate, pero respondía Cornella cuando Medina obligaba a Neto a volar para el rechazo, dejando un rebote que no pudo empalmar el Eloy ante, ¡oh sorpresa!, una muy pasiva marca catalana.



Y cuando menos hacía, se encontraba otra vez con la fortuna del error el FC Barcelona, que tenía en una falta contra Lenglet para otro penalti... ¡Y otro fallo! Horrendo fue el cobro de Dembelé y el buen Ramón solo tuvo que aguantar y rechazarlo con la pierna. ¡El héroe de la jornada era el porterazo de 21 años!



Y a los 82 otra vez Braithwaite hacía méritos para irse, desperdiciando la gran jugada de Griezmann y mandando la pelota afuera cuando aparecía solo frente al arco. En serio, si no se ayudaban ellos, no había cómo ayudarles más...

La operación aguante de Cornella se ponía en serio riesgo a los 87, cuando Pjanic probaba de nuevo al arquero y lo hacía volar para sacar de manotazo arriba un remate peligrosísimo. Se salvaba de nuevo a los 92 David contra Golliat en el cabezazo abajo de Lenglet y se irían, irremediablemente, al tiempo extra.



Y allí, otra vez Ramón enorme, le ganaba en el mano a mano a Dembelé, quien en su segundo intento, a los 2 minutos, ya no fallaría al meterle un remate tan potente que sería inatajable. Por fin, el 1-0 que espantaba el fantasma del Alcoyano.



El cansancio haría lo suyo en el combativo Cornella, se quedó con 10 al cierre del tiempo extra, por fin tuvo Braithwaite su gol después de lo que parecía un partido para el olvido, todo servido por Pedri, y bajaba el telón FC Barcelona para no correr riesgos y firmar el avance en Copa del Rey, a pesar de todos los sustos.