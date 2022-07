Presidente del Atlético habló de Cristiano: ¿llega el bombazo del año?

Furor total en Europa por cuenta de los rumores que apuntan a un posible regreso de Cristiano Ronaldo. La cuestión es que el astro portugués no volvería al Real Madrid, club con el que ganó absolutamente todo, sino al rival de patio: el Atlético de Madrid.

​

En territorio español fue creciendo cada vez más el optimismo de la hinchada del Atleti e incluso algunos medios dieron cuenta de la supuesta posibilidad de que se diera semejante negocio.



Con todo esto sobre la mesa, el presidente del club no se guardó nada respecto a la posibilidad de ver al atacante de 37 años con los colores del colchonero.

El presidente Enrique Cerezo aseguró este martes que "es casi imposible" la llegada de Cristiano al club, durante un acto organizado por el Museo del Deporte como homenaje a los atletas españoles protagonistas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.



"No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son", advirtió el dirigente, que aprovechó para descartar tajantemente también la salida de Antoine Griezmann del conjunto colchonero.



Para finalizar, Cerezo también elogió la plantilla y cerró el debate sobre las nuevas incorporaciones: "Tenemos un equipo increíble, no necesitamos nada más. Tenemos un equipo grande y un gran entrenador para afrontar una temporada maravillosa".