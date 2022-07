Juventus quiere a Luis Fernando Muriel: detalles de las negociaciones

Luis Fernando Muriel se ha ganado un nombre en el fútbol italiano y por eso es uno de los delanteros mejor valorados en la Serie A. En las últimas temporadas ha brillado en Atalanta, a pesar de no ser un titular fijo, pero sus goles lo ubican en el mercado de fichajes.



Es por eso que uno de los equipos más importantes del Calcio italiano se ha fijado en Muriel, y podría activar las negociaciones para cerrar un fichaje de cara a la temporada 2022/2023: Juventus de Turín quiere a Luis Fernando y así cerrar un inmejorable mercado de verano.



Según el periodista Alfredo Pedullá, Juventus pujará por Muriel, para jutarlo con Paul Pogba y Ángel di María como fichajes estrellas de la temporada.



“Se han producido contactos en profundidad para Muriel, fuera del Atalanta. El colombiano no sólo tiene contrato por vencer, sino que ha manifestado su deseo de cambiar de aires”, dijo el periodista en su página web.



Según la información, la ‘Juve’ ya había buscado a Muriel, pues es un “perfil que le gusta mucho” al club de Turín.

“El fichaje de Muriel podría tener un valor de no más de 15 millones de euros con bonos, tal vez incluso algo menos. La ‘Juve’ se movió y pidió información en profundidad. El delantero centro también tiene propuestas del exterior que no ha profundizado hasta ahora”, fue el complemento.