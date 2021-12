¡No lo aguantan más! Las redes explotaron por el nivel de Eden Hazard

No le pasan una más, la relación está completamente rota. Eden Hazard volvió a la titularidad en el Real Madrid y frente a uno de los coleros del campeonato, Cádiz, no pudo comandar la ofensiva de su equipo.



Después de casi tres meses, el extremo belga volvió a ser tenido en cuenta entre los inicialistas. Se esperaba mucho de él, tanto así que jugó los 90 minutos, algo que no hacía desde ¡hace dos años!



Empezó por izquierda, pero se movió en todos los frentes de ataque. Por momentos mostró detalles del talento que lo llevó a brillar en el Chelsea, algo que no pudo mantener con regularidad a lo largo del encuentro.



Aunque las ganas se le vieron, para los aficionados en redes sociales no es suficiente. Y se entiende, teniendo en cuenta que su fichaje se dio ante la dolorosa salida de Cristiano Ronaldo. Era el llamado a suplirlo...



Justamente en Twitter explotaron contra el jugador de 30 años:

No por favor, mas hazard no... — Jose.3_7 (@Jose3769660959) December 19, 2021

"Si marca Eden Hazard" — chando (@RMchando) December 19, 2021

Donde quedo este jugador?



Existió un día donde Hazard era un jugador especial pic.twitter.com/NSHziPY8fP — 9¾ (@Ventura_block) December 19, 2021

Ese jugador de golf le da 1000 vueltas a hazard. — dolor dulce (@LQuediga) December 19, 2021

No lo vi mal, pero es obvio que la camiseta le pesa y le pesará siempre, parecia un jugador para el Madrid, pero ya hizo todo lo posible para demostrar que no — Lautaro👍🏻 (@lautaropaez02) December 19, 2021

Courtois no la tocó



Lucas Vazquez 2

Alaba 8

Militao 8

Mendy 6



Casemiro 5

Kroos 6

Valverde 8



Vinicius 5

Benzema 5

Hazard 2



Jovic 3

Nacho no la tocó



Creo que el problema fue cambiar el esquema táctico hoy. 4-3-3 con Lucas Vazquez extremo y Nacho lateral pudo ser diferente. — Luka Yovi 👺⚽️ (@LukaYovi_RM) December 19, 2021