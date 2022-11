Hazard, sin miedo frente a Ancelotti: ‘No he perdido cualidades’

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, muchos jugadores empiezan a sentirse liberados por la presión de sus clubes y uno de ellos ha sido el belga Eden Hazard, jugador de Real Madrid que no ha tenido mucha continuidad en el merengue, pero aun así fue incluido en la nómina para la cita orbital.



Hazard reconoció que necesita más tiempo para seguir demostrando que es importante en Real Madrid y cree que aún no es hora de irse del club merengue. "Me toca adaptarme porque he tenido meses difíciles en los que no he tenido mucho ritmo. Tengo que demostrar que todavía puedo hacerlo”, dijo el talentoso atacante.



Igualmente, Hazard cree que después del Mundial de Qatar 2022 volverá más fuerte a pelear una posición y se ha negado salir del Real Madrid, pero sabe que la decisión no depende de él y confirmó que Ancelotti le prometió tener más juego, pero es algo que no se ha logrado.





"Quiero jugar, pero es el entrenador quien toma sus decisiones. Acepto, pero quiero demostrarle que merezco jugar más. Cuando no juegas es difícil. Antes de la temporada hablamos y me dijo que iba a tener mis oportunidades y tengo que demostrar que todavía puedo hacerlo", dijo contundente Eden Hazard.

Para finalizar, el atacante belga también habló de lo que viene con su país en Qatar 2022, competencia en la que aspira ser gran figura y dijo que aún tiene mucho talento por dar tanto en club como selección, dejando claro que la ambición continúa.



“No he perdido mis cualidades de repente en dos años, pero ahora también tengo muchos retos, pues este será mi tercer Mundial", finalizó Hazard.



Bélgica está ubicado en el grupo F y debutará contra Canadá el 23 de noviembre, luego enfrentará a Marruecos y finalizará la fase de grupos contra Croacia.