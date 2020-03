‘Mi temporada fue mala’: el jugador del Real Madrid se sincera 

En entrevista con la televisión belga, Eden Hazard habló sobre su nueva vida en Madrid, las dificultades a la hora de adaptarse a una nueva liga y la crisis del coronavirus.



El exjugador del Chelsea se sinceró y aseguró que su primer año en Madrid fue malo, pero aún aspi confía en poder demostrar sus condiciones una vez culmine el parate.

La estrella de 29 años dio un balance negativo de su primera experiencia en España: “Mi primera temporada es mala, pero no en su totalidad. Es una temporada de adaptación y seré juzgado en la segunda”. Aseguró que estando en forma podrá competir de la mejor manera y se mantiene tranquilo pues “todavía tengo cuatro años de contrato”.



Respecto a su estado de salud, afirmó sentirse mucho mejor tras la operación que le realizaron el 5 de marzo (fisura en el peroné). “Me quitaron los puntos hace una semana y ya pueda andar, así que todo va bien”.



Así mismo, manifestó su pena por el aplazamiento de la Eurocopa debido al coronavirus: “Habría llegado en buena forma, con falta de ritmo pero la calidad no se pierde”.

​Por último, contó un poco sobre la situación que se vive en Madrid durante la cuarentena: “Estoy dentro de casa, no viene nadie ni podemos ver a nadie. Tengo miedo, como los demás, pero especialmente en transmitirlo a los demás”.