Estos son los pesos pesados que Barcelona pondría en el mercado

La crisis económica que ha generado el coronavirus en el mundo tocará de gran manera al fútbol. Es así que en el mercado ya se habla de que los jugadores decrecerán un 20% para cuando vuelva el fútbol. Los clubes se preparan para un duro golpe en sus cifras y las grandes operaciones serán complicadas, por eso los trueques se abren espacio para reforzar las plantillas en el próximo mercado.



Es así que el Barcelona de España se prepararía para salir al mercado en busca de fichajes, pero ante la falta de dinero tendría listos a ocho jugadores en rampa salida para ofrecer en posibles negociaciones, pues las figuras que busca no son baratas. Es por eso que entre los futbolistas que podrían salir están verdaderos pesos pesados.



Según ‘Sport’, dos jugadores de los que el Barça espera desprenderse, sacando algún provecho, son los volantes Arturo Vidal e Ivan Rakitic, pues acaban su contrato en 2021. Ambos jugadores interesan al Inter de Milán, y podrían entrar como parte de la negociación por Lautaro Martínez, el delantero argentino que quiere Quique Setién.



Samuel Umtiti, defensor central francés, también está en la lista de salidas. El zaguero no rindió de la manera como se esperaba y se necesita de su salida para reforzarse en esa zona. Además, el brasileño Philippe Coutinho no volvería al Barcelona, pero es moneda de cambio para cualquier otro tipo de operación.



En esta lista también aparecen dos jugadores de segunda línea como Neto y Braithwaite, que no son tan importantes pero podrían hacer la diferencia en momento de sentarse a negociar.



Los casos de Griezmann y Carles Aleñá son los más sorprendentes. El primero, un proyecto del club que costó 120 millones de euros. El segundo, por ser un chico de la casa, donde el Barcelona históricamente suele invertir y apostar.