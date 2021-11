¿Falcao será titular en Mestalla? Duro prueba del ‘Tigre’ en Valencia

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que Mestalla, el estadio dónde se medirán esta jornada al Valencia, es "un escenario muy bonito pero que también exige mucho".



El Rayo afronta una nueva jornada con el desplazamiento a Valencia. El objetivo es ganar en Mestalla, un estadio que tradicionalmente no se le ha dado bien.



Para este duelo, el estratega no dio visos respecto a una posible titularidad de Radamel Falcao García. Recordemos que el samario fue suplente en el partido anterior frente a Mallorca.

De dieciocho visitas en Primera ha perdido catorce veces, ha empatado tres y solo ganó en una ocasión, el 16 de diciembre de 2012, cuando se impuso (0-1) con un gol del argentino Alejandro 'Chori' Domínguez y el equipo estaba dirigido por Paco Jémez.



"Ganar en Mestalla es muy difícil y las estadísticas así lo dicen. El Valencia es un equipo que ha remontado muchos marcadores que ha empezado perdiendo porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores y facilidad para hacer gol importante, ya sea a nivel colectivo o individual. Tiene gente que finaliza muy bien y es algo que tendremos que reducir ese potencial", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



"Además, Mestalla es un escenario muy bonito. Siempre tiene un gran ambiente, aprieta mucho pero hay también esa cercanía con el aficionado que es bonita. Es un equipo que nos va a exigir, allí nos van a apretar y se ve en que hacen muchos goles en los finales del partido", confesó.



Pese a la dificultad que entraña el partido en Mestalla, Iraola se mostró confiado en las posibilidades de su equipo. "Nosotros queremos ser un equipo con personalidad, que imponga un ritmo de juego alto y que cause problemas al rival. Tenemos que intentar ser fuera de casa igual de agresivos, atacar y buscar una presión alta. No queremos dar una cara distinta en casa que fuera", apuntó.



La mala noticia para Iraola es que el mediapunta argentino Oscar Trejo, uno de los jugadores más determinantes de la plantilla, no jugará este partido por sanción: "Oscar está a un nivel muy alto y no gusta perder a un jugador de ese nivel pero tenemos plantilla para que las bajas se noten poco y no creo que sea algo definitivo para nosotros".



La buena noticia es que tanto Falcao como Santi Comesaña estarán disponibles. En cuanto al ‘Tigre’, su recuperación de la rotura del aductor de su muslo derecho aún genera dudas al entrenador.



Aunque la idea es no forzarlo en lo absoluto y esperarlo el tiempo que sea necesario, el delantero, se supone, ya cumplió con los 21 días de incapacidad.