Uno a uno: graves desatinos de Bartomeu que generan caos en Barcelona

En medio del caos que se vive en el FC Barcelona, tras la escandalosa eliminación de Champions League a manos del Bayern Múnich y su 8-2, las miradas necesariamente apuntan ya no a la plantilla, que tiene su cuota de responsabilidad, sino a la directiva: al presidente Josep Bartomeu.

El diario Marca de Madrid le recuerda que desde su llegada ha tenido cuatro entrenadores, sin que ninguno le haya dado el resultado esperado.



La lista empieza con Luis Enrique, quien ya estaba ahí cuando llegó Bartomeu y le dio sus días más felices en la presidencia, con el último triplete en la campaña 2014/2015 y dos títulos de Liga más antes de irse, en 2017. No es su mérito, pero acabó beneficiado. Eso sí, era el momento glorioso de la MSN (Messi-Suárez-Neymar) y es nada menos que el regreso del brasileño es lo que le ha pedido la plantilla hasta el hartazgo. ¿Respuesta? Neymar y el Barcelona han llevado sus diferencias hasta los tribunales.



Vendría Ernesto Valverde, quien militó en el Barça y se destacó como jugador y luego como DT ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa. Sin embargo, las eliminaciones a manos de Roma, Liverpool y la del nuevo formato de Supercopa en Arabia Saudí cobraron su cabeza, aunque vale decir que tenía todo el respaldo de los jugadores, quienes no querían un relevo.



Aun así Batomeu oyó a la mayoría y eligió como reemplazo a Quique Setién, un error de cabo a rabo, pues de entrada cayó mal en el vestuario, pronto se rompió todo en términos de respeto y confianza y eso acabó plasmado en la cancha, a donde Barcelona fue siempre dando la idea de no tener un plan, de depender de las individualidades más de la cuenta, sin una estrategia desde el banquillo. El 8-2, además, quedará sobre su espalda como una cruz. Ahora vendrá, seguramente, Koeman, su cuarto DT en cinco años.



Y los DT's no son los únicos bandazos pues en la dirección deportiva del club los 'bandazos' son idénticos: Andoni Zubizarreta, Robert Fernández, Pep Segura y Abidal han pasado por el cargo sin producir resultado alguno. Este último, junto a Ramón Planes, sigue al frente a pesar de la debacle, lo que resulta inexplicable para muchos después del enfrentamiento público que tuvo Abidal con Messi... nada menos.



Es más o menos obvio que tras esa lista de indecisiones viniera una crisis como la que hoy atraviesa FC Barcelona, el club que ha ido pasando del sueño dorado de todos los futbolistas al sitio del que todos quieren salir. El mundo al revés para culés de toda la vida como Messi o Piqué. ¿Es Bartomeu el único responsable? Probablemente no. Pero las decisiones que han tenido que pasar por sus manos seguramente le pasarán factura.