¡Quién lo diría! Messi daría paso al fichaje soñado del Real Madrid

Las versiones vienen de todas partes: Lionel Messi está harto, e 8-2 colmó su paciencia, y va a querer salir del FC Barcelona ahora mismo, un año antes de que expire su contrato.

Entre los que se han animado a afirmarlo con total certeza está el periodista brasileño Marcelo Bechler, quien en su momento adelantó el fichaje de Neymar por PSG y esta vez no duda de la intención firme del 10 de buscar nuevos rumbos:

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

El tema, de ser cierta esta versión, es a dónde irá el que para muchos es el mejor futbolista del planeta. Quién lo quiere, eso incluye a prácticamente todos los clubes del mundo. ¿Quién lo puede pagar? Eso sí que cierra dramáticamente el círculo. A decir verdad, no son más de cinco o ses clubes en Europa... en Asia pueden, pero él no quiere.



Y entre ellos, los más opcionados, según versiones de medios como Republica de Italia, estaría el PSG. Y ojo al efecto dominó que eso implica: si Messi fuera a PSG, donde está su compadre Neymar, eso haría que el díscolo 11 ya no quisiera irse, con lo cual el club debería prescindir de uno de los estelares para cuadrar caja y no violar el fair play financiero... ¿quién sería, quién podría? ¡Sí! Kylian Mbappé! ¡Felicidades Real Madrid!



¿Y por qué? El atacante que hizo el milagro de la clasificación del club parisino a la semifinal de Champions League, es el sueño de Florentino Pérez y del madridismo. Incluso se dice que también es el sueño del propio Kylian, quien no ha querido prolongar su contrato actual a la espera de negociar con el Madrid. Pues bien, si Messi va a PSG debe salir un 'pez gordo' y eso obligaría a poner sobre la mesa un negocio del Leonardo y lo cataríes no han querido ni hablar hasta hoy.



El mercado, que todo lo puede, acaba de abrir y lo que falta es tiempo para aclarar todas estas posibilidades. Sin duda que el 8-2 va a tener un efecto clarísimo, pues además de Messi hay varios en el plan de salir del FC Barcelona. Quién lo diría, pero el Real Madrid ahora basa sus expectativas en el mismísimo Messi...