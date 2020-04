James, otra crítica más: incluido entre las 'ovejas negras' del Madrid

James Rodríguez ha tenido una carrera de altibajos en el Real Madrid, principalmente con Zinedine Zidane. El futbolista colombiano, aunque lo intentó, nunca encontró esa armonía y conexión con el entrenador francés.



Ahora, recibió otra crítica por parte de la prensa española. El reconocido diario 'Marca' lo incluyó entre la lista de 'ovejas negras' que ha tenido Zidane en el Real Madrid. Esta lista es de futbolistas con gran potencial que no lograron encajar con el técnico europeo.

James, Bale, Ceballos, Morata y Kovacic son los que la prensa española incluye en esta lista. En cada uno da su respectiva explicación, por lo que teniendo en cuenta al futbolista colombiano se menciona que 'se cansó de ser suplente'.



“James siguió los pasos de Morata tras el doblete en la 16-17. El colombiano no soportaba su condición de suplente, de miembro del 'plan B' de Zidane y no dudó en hacer la maleta rumbo al Bayern. Y no uno temporada, sino dos. Se fue muy quemado con el técnico blanco. Algo que era mutuo porque no terminaron de tener 'feeling' en ningún momento. Todo ello a pesar de que para el club James era un 'galáctico' al que había que reactivar por muchos motivos. Su potencial deportivo estaba fuera de toda duda, pero Zizou no consiguió recuperar la espectacular versión del colombiano en su primera temporada en el Madrid en la 14-15. El divorcio estaba anunciado y se confirmó nada más echarse el cierre a la temporada 16-17. Además, hubo un pulso Isco-James en lo deportivo y Zidane se decantó del lado del malagueño. Esta temporada James regresó, se quedó ante la falta de un acuerdo para volver a salir en verano y se ha visto que, entre unas cosas y otras, la mezcla Zidane-James no funciona", dice el artículo español.