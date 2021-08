Algo están ocultando: detalle que genera sospecha en el caso Messi

Siguen las repercusiones respecto a la salida inminente de Lionel Messi del Barcelona. Aunque el presidente Joan Laporta dio todas las explicaciones del caso en rueda de prensa, algunos detalles no cuadran.



Las sospechas se agigantan cada vez más con declaraciones de diferentes actores implicados en el tema renovación...

Jaume Roures, fundador de Mediapro y uno de los avaladores de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona, aseguró este viernes que "la inscripción de Messi en LaLiga estaba totalmente acordada desde hacía días".



"Me consta de manera fehaciente que el tema Messi estaba hecho y resuelto positivamente por parte del club y por parte de LaLiga. Hace 48 horas, el acuerdo estaba listo para anunciarse, pero algo ha pasado", desveló en el programa 'El món' de RAC1.



Según Roures, Laporta y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tienen "bastante buena relación" y el contrato del Barça con Messi "estaba hecho y escrito desde hace días".



Por tanto, a su entender, la no renovación del astro argentino "tiene más que ver con la planificación deportiva que con un desacuerdo económico".



Este aspecto es el que raya todo, pues en rueda de prensa Laporta aseguró que la única razón por la que no se pudo renovar a Messi pasa por la terrible situación económica que dejó la administración Bartomeu. No se habló nada de fichajes, salidas, jugadores que podrían llegar o algo parecido.