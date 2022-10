Bacca y una inesperada confesión: ¿entre Real Madrid y Liverpool?

Hay quienes no tienen claro el valor que Carlos Bacca le da a la Liga Betplay. Pero para esos incrédulos está el propio futbolista, quien da una idea clara del impacto que llegó a tener en el fútbol mundial.

En diálogo con Win Sports, el goleador confesó que después del inolvidable Mundial de Brasil 2014 no fue James el único que disparó su imagen. Él se puso en el radar de equipos como Liverpool, Real Madrid y hasta Atlético de Madrid antes de aterrizar en Italia.



Ocurrió en el mercado de fichajes de 2015 cuando su imagen estaba en lo más alto: "No decía que iba a jugar en el Milán porque es un sueño, pero uno siempre quiere los equipos grandes. Y tenía dos opciones: Milán o Liverpool, pero en ese momento Liverpool firmó a Firmino que venía de Alemania”, dijo en charla con Win Sports.



Entonces entró en escena nada menos que el entonces equipo de James: “tenía la posibilidad del Real Madrid con Ancelotti, pero él se fue y se cayó todo”, reveló Bacca



"En Atlético de Madrid tenía la posibilidad de ir, porque el que iba para el Milán era Jackson Martínez y a Jackson le salió lo del Atlético y decidió ir al Atlético y ahí se dio la posibilidad de ir al Milán. Era un salto en mi carrera y cómo iba a decir que no”, explicó.



De esa manera llegó la Serie A, que de ninguna manera era un descarte: “en ese momento decirle que no al Milán, ¿quién le iba a decir que no al Milán? En ese momento era el segundo que más Champions tenía detrás del Madrid; Milán era lo más grande, yo veía la liga italiana, veía a Iván Ramiro, el Tino, Bolaño. Me regalaban la camiseta y andaba en la calle con la camiseta del Milán”, dijo respecto al porqué de su elección.



Bacca venía de marcar 49 goles y ganar dos Europa League, siendo figura en la final de la 2014/2015, por lo cual su cotización estaba por las nubes. De esa categoría es el jugador que aterrizó en Junior.