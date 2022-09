'Tino' Asprilla le apuntó a Millos por final de Copa: 'la sacó barata'

A propósito de la final de Copa Betplay que se disputó este miércoles en el Metropolitano, en el que Junior se quedó con la ventaja tras el gol de César Haydar, mucho se ha hablado de Millonarios en los programas de debate deportivo. Uno de los que aprovechó el espacio para criticar el partido de los de Alberto Gamero fue Faustino 'Tino' Asprilla.

En medio del programa ESPN F360, el exfutbolista se refirió a lo mal que lució el equipo bogotano en la final de ida en Barranquilla. "Millonarios estaba cansando en el segundo tiempo, en el primero por lo menos tuvieron la pelota", y agregó que la pasan mal sin el balón en los pies. "Cuando no tiene la pelota, Millonarios es un caos".



El 'Tino' mencionó que el equipo de Gamero sufrió el partido y la ventaja pudo ser mayor. "En el resultado la sacó barata porque Junior tuvo para hacerle más daño. En el segundo tiempo hubo un momento que Millonarios no respiraba. No se divirtió nadie de Millonarios y lo sufrió porque Junior se equivocó en la portería", agregó el ex-Selección Colombia ahora panelista en ESPN.



Al final, el tiburón se quedó con la ventaja en la final de Copa Betplay, y tendrá que remontar en la vuelta que será en El Campín, si quiere quedarse con el título del torneo que da cupo a torneo continental.