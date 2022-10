¡No se metan con el arbitraje! Ancelotti se atiene a estricta sanción

Como el Atlético de Madrid que no pudo contra el Bayer Leverkusen y tampoco pudo contra el Cádiz, le pasaron factura al Real Madrid también que perdió una racha de 17 partidos sin perder contra el RB Leipzig en Champions, y además, un empate ante un Girona que no era un equipo realmente fuerte para hacerle el partido al gigante español y actual campeón de LaLiga.

Vinícius Jr abrió el marcador en un parejo juego que nuevamente no pudo contar Carlo Ancelotti con Karim Benzema. Sin el Balón de Oro en cancha, Real Madrid se complicó en la Champions y también en este encuentro. Por una presunta mano de Marco Asensio en el área propia, Melero López no dudó en pitar un penalti que poco o nada gustó en las filas madrileñas, ni tampoco en Carlo Ancelotti que no pudo ocultar su rechazo a dicha decisión.



Christian Stuani igualó el partido a los 80 minutos dejando en el Real Madrid su segundo empate en la presente liga de España. Como si fuera poco, le pierden ventaja al Barcelona que ahora está a solo un punto de los madrileños. Después del partido, Carlo Ancelotti fue enfático en rechazar el arbitraje, pues no solo fue el penalti polémico, sino una tarjeta roja por segunda amonestación a Toni Kroos que tampoco gustó. El italiano dijo en rueda de prensa, “no me gusta mucho hablar de esto, pero hoy hablo, el penalti se lo han inventado”.



Continuó explicando, “he hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado”. Por chiquita crítica que exista, el Comité de Competición ya ha demostrado la mano dura para sancionar a dichos actores.



Carlo Ancelotti se podría atener a una dura sanción que en el pasado ya vivió José Gayá, lateral izquierdo del Valencia quien en un partido contra Osasuno dijo, “no ha querido pitarlo (un penalti), pero bueno lucharemos ante todo”. Por pequeña que haya sido, le cayeron cuatro partidos sin actuar en las canchas.



El italiano también habló sobre un gol anulado a Rodrygo, “la segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir”. Aunque el Comité de la Competición no ha impuesto una sanción, por criticar el arbitraje, entrará la rigurosidad de LaLiga con una sanción al estratega.