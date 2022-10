Argentina no puede con Diego Simeone: duras críticas contra el DT

La Liga de España se ha vuelto a romper entre dos clubes: Real Madrid, que aunque empató sigue en la cima y Barcelona que sumó de a tres de manera agónica. Atlético de Madrid perdió sorprendentemente contra el Cádiz y dejó que la rivalidad entre culés y merengues esté dulce en el liderato. Los colchoneros no sufrieron solo dicha derrota y quedar a ocho y nueve unidades de azulgranas y blancos respectivamente, sino que quedó eliminado de la Uefa Champions League.

Una semana para el olvido del Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone en el banquillo del cuadro colchonero. Hace poco salió a la luz los rumores que podrían acercar a Simeone a cumplir su ciclo como entrenador del equipo madrileño. Los españoles se cansan, y aunque suene la posibilidad de su salida, Simeone habló claro y dijo que seguirá, por lo menos eso es lo que espera el argentino.



Ya no solo se habla en España de Diego Pablo Simeone, sino que, en su propio país, no paran de darle duro al estratega por los malos resultados y por todo el tiempo que ya lleva en el banquillo que lo dan como suficiente. El periodista Alejandro Fantino, director de Multiverso en la radio Neura Media lo tildó de ‘vende humo’, y continuó, “vos, que estás todo el tiempo diciendo que sólo sirve ganar, y que eres un ganador, no pasas a ser un perdedor de cuarta con esto. Es la vida misma. Te tocó hoy perder. Esto te tiene que enseñar. Diego Pablo”.



Diego Simeone tomó las riendas de River Plate en el 2007 hasta el 2008. En el cuadro riverplatense es recordado como uno de los peores técnicos, pues en el Torneo Clausura de 2008, el cuadro millonario terminó último, firmando su peor posición en toda su historia. Alejandro Fantino siguió, “mandaste a River a la B. La historia negra de River está ligada a vos. Hiciste la peor campaña de su historia al dejarlo último”, señalando que el descenso se consumió por culpa del ahora entrenador del Atlético de Madrid.



Como si fuera poco, Alejandro Fantino fue más allá, “ahora, la chupada de cu… que después te pegan tus periodistas deportivos, amigos tuyos. Todos esos esclavos que tenés, no tienes amigos sino esclavos porque les atiendes el teléfono. No son un perdedor de cuarta. No sos ni siquiera un perdedor. Nada, loco, simplemente quedaste eliminado”.



Fantino también le dijo, “qué lindo que te haya pasado esto, que bueno para que bajes un poco ese copete de soberbia que tienes, vendiendo ese humo industrial que tenés, de leña verde de la isla. Cuando nosotros vamos a pescar suribíes y dorados en el verano, que viene el amosquitado ocho y cuarto, o quemamos bosta de vaca, o prendemos leña verde de sauce eléctrico. Si te tuviésemos a vos, no queda un mosquito en toda la zona, desde Coronda a Laguna Paiva. Pero está bueno que te haya pasado esto”.



Finalmente, le criticó su forma de plantear los partidos, “sal de ese mensaje horrible. Yo quiero ganar el Mundial. Pero no todo es si entra la pelota eres un ganador y si no entrar eres un perdedor”. Diego Simeone ya va para 12 años en las filas del Atlético de Madrid, y ya desde Argentina y España piden su salida.