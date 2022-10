Atlético de Madrid a retractarse: una millonada rechazada por suplente

Tras la salida de Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, apareció un elegido para Julian Nagelsmann y los directivos del club bávaro. Para reemplazar al polaco, sonaba el nombre de Joao Félix, delantero portugués que recaló en el Atlético de Madrid por una sorprendente suma de 120 millones de euros, procedente del Sporting de Benfica.

Sin embargo, Atlético de Madrid no ha aprovechado el potencial que tiene Joao Félix en el conjunto colchonero y en los últimos partidos, ha tenido grandes roces con Diego Simeone por la poca participación, tanto así que se molesta cuando no juega. Al portugués le cerraron una puerta que se pudo haber consolidado y pudo ser gratificante para el e Benfica: Bayern de Múnich lo quiso.



Tres campañas de lesiones y de poca participación ha tenido Joao Félix que no ha podido consolidarse en el Atlético de Madrid. Sumado a ello, le cierran puertas de escape, pues el Bayern de Múnich lo pretendió tras la salida de Robert Lewandowski con destino al FC Barcelona. Los bávaros pusieron 100 millones de euros sobre la mesa (20 menos que lo pagado por los colchoneros), pero el club ibérico rechazó una oferta que pudo ser perfecta para uno y otro actor.



Con el disgusto de Joao Félix, la mejor opción sería buscar la salida. Para el Atlético de Madrid sería bueno salir de un suplente que poco o nada ha aportado en las últimas participaciones. 100 millones de euros hubiesen caído a la perfección por un revulsivo para Diego Simeone y para recuperar por lo menos algo de lo pagado por el ex Benfica.



Sin un reemplazante preciso de Robert Lewandowski, la puerta fue negada. Bayern de Múnich se ataba a esa posibilidad de poder contar con Joao Félix, pero el Atlético de Madrid quiso blindar al portugués en una nueva temporada en la que se esperaba que fuera el heredero de Antoine Griezmann ante la incertidumbre de si iba a seguir o no. No obstante, la realidad fue otra, nunca ha podido cuajar realmente en el esquema de Diego Pablo Simeone. Tanto el luso como el conjunto madrileño han dado todo para intentar acordar una salida, pero hasta ahora, la parte que tiene en su poder el contrato del jugador poco o nada se ha movido cerrando puertas.