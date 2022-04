Carlo Ancelotti previo al Espanyol: ‘hay que ganar antes de celebrar’

Sin duda alguna, confiado está el onceno madridista en busca de la consecución del título. Al ganar en el Santiago Bernabéu ante el Espanyol, Real Madrid dará un paso enorme para alcanzar LaLiga. Todavía hay dudas en la alineación que enviará al terreno de juego. Las rotaciones son una opción, pero también podría tener en cuenta a Karim Benzema como inicialista, aunque nada está dicho.

Previo al duelo ante el Espanyol, Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa. Un choque vital para los de Ancelotti, pero mantuvo la calma y no vaticinó que se celebre. Antes que celebrar, se debe ganar.

Sobre alinear un equipo con titulares al ser un partido importante, dijo, ‘suelo hablar con los jugadores, cuya opinión es importante. Pero yo decido. No he encontrado a muchos jugadores que me digan que están cansados. La opinión del jugador es importante, pero no la más importante’.

El Real Madrid también está más que vivo en la Uefa Champions League tras el 4-3 que dejó en el Etihad Stadium con un intratable Karim Benzema con doblete. Mirando las importancias, Carlo Ancelotti mantuvo, ‘tras el partido ante el City, los jugadores ya pensaban en el Espanyol. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Ojalá lo podamos hacer mañana’, demarcando que primero va el título liguero.

Con los testimonios de Mauricio Pochettino sobre el futuro de Kylian Mbappé en el PSG, se le preguntó al italiano por el francés, y fue claro en cuáles son las prioridades, ‘los entrenadores en la rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. Es normal esto. El madridista piensa en dos cosas, ganar mañana y ganar el miércoles. Es en lo que pensamos’.

Real Madrid tendrá la oportunidad de ganar LaLiga a falta de cuatro partidos por dar por terminado el certamen liguero. Acerca de esta rapidez para hacerse con el título, Carlo Ancelotti comentó, ‘el equipo lo ha hecho muy bien hasta ahora. Hemos jugado y ganado en casi todos los campos importantes’.

Sobre el onceno, mantuvo que David Alaba no llegará ante el Espanyol y se le espera contra el City. Agregó, ‘tenemos problemas en defensa. Tengo que poner a Vallejo que ha jugado poco. Hay que elegir otro central, que puede ser Casemiro. En la medular tengo opciones, con jugadores frescos como Camavinga y Ceballos. Asensio arriba está fresco y luego vamos a ver si Karim está mañana fresco. Tengo que evitar que algún jugador cansado se pueda lesionar’.

Sumado a sus declaraciones del once, habló sobre dar descanso a habituales inicialistas, ‘creo que pueden descansar Benzema y Vinicius, pero soy partidario de que si están bien tienen que jugar. Si alguien necesita descanso se lo doy, pero no porque el partido sea fácil. Si hay riesgo de lesión, descansan’.

Finalmente, sobre una inminente celebración por la consecución del título, fue claro, ‘no hemos pensado en celebraciones. Pero si ganamos vamos a celebrar como todo el mundo. Pero vamos a ganar primero’. Vale la pena recordar que el Espanyol ya se lo puso difícil al Real Madrid en el RCDE Stadium venciéndolos 2-1 en octubre de 2021.