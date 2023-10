Ancelotti no piensa hablar sobre su futuro: ‘de eso no hablo’

"EM BREVE, TUDO SERÁ ESCLARECIDO!" 🗣️🤨 Após reitor da universidade de Parma "confirmar" acerto de Ancelotti com a #SeleçãoBrasileira em homenagem, o treinador do Real despistou em coletiva sobre o assunto e a renovação com o clube espanhol... VEM AÍ? 👀🇧🇷 #CasaDaChampions pic.twitter.com/yqqgLpmfV9