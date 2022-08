Carlo Ancelotti no volverá a dirigir a James Rodríguez: ¿por qué?

Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores de mayor reconocimiento en el fútbol mundial, pues ha ganado una gran cantidad de títulos en la mayoría de equipos que ha dirigido. Actualmente en Real Madrid, el técnico disfruta de una senda ganadora, y espera tener un saldo similar en la temporada 2022/2023.



En Colombia, Ancelotti es reconocido como el entrenador que mejor ha tratado a James Rodríguez y el que tiene la clave para sacar el mejor rendimiento del díscolo futbolista cafetero. En Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, Carletto dirigió a James David, con buenos resultados y continuidad para el jugador.



Es por eso que siempre hay ilusión de que Ancelotti y James vuelvan a coincidir, para que vuelva a poner al colombiano en un sitio de privilegio y explote lo mejor de su fútbol, ya que en los últimos años el futbolista ha estado minimizado por las lesiones y los escándalos.



Sin embargo, eso no va a pasar. Ancelotti no volverá a dirigir a James Rodríguez, sea cualquiera el equipo a donde vaya el colombiano.



Y es que el entrenador italiano se confesó en charla con el diario ‘Il Messaggero’, y reveló los planes que tiene cuando termine su contrato con Real Madrid.



“Esta etapa en el Madrid cerrará mi carrera. Después de los blancos, me retiraré. El Real Madrid es el top del fútbol, es la cima. Tiene sentido poner la palabra fin tras esta experiencia”, dijo Ancelotti en entrevista publicada este sábado.