Médico de Agüero aclara todo: 'no tiene que ver con vacuna de covid'

El retiro de Sergio Agüero, además de despertar la solidaridad de todos los futbolistas, compañeros y rivales que tuvo en su carrera, ha hecho también que circulen versiones irresponsables sobre la causa de la arritmia cardiaca que le encontraron, que le corrigieron pero que no le permitirá ya seguir en el deporte de alto rendimiento.



Su cardiólogo, Roberto Peidro, ha salido el paso de una cantidad de versiones, que pasan hasta por un efecto nocivo de la vacuna contra la covid 19, lo que no tiene ninguna base en la realidad.



"Lo que se hizo con un catéter fue quemar esa zona por donde salían las arritmias. Creemos que va a funcionar muy bien y solucionará el problema, pero nuestro consejo es que no haga deporte de alto rendimiento que implique un grado importante de estrés físico y mental varias horas al día", explicó el especialista.



Ya en 2004 el jugador pasó por un tema similar, lo que el médico explicó así: "eliminamos esa arritmia pero esta no tiene nada que ver y es mucho menos benigna".



Significa que no se agravó alguna condición previa y que, especialmente, no hay ningún argumento científico que lo relaciones con un efecto de la vacuna contra el coronavirus: "Lo más probable es que la pequeña cicatriz encontrada es producida por un virus que ha sufrido en algún momento de su vida y nunca fue detectado, pero no tiene nada que ver con el Coronavirus ni con la propia vacuna", concluyó Peidro.



El especialista confesó que siempre quiso ser optimista, pero que los exámenes médicos no daban más opciones: "estaba muy ansioso y cuando vi los resultados de la prueba lo primero que dije fue: 'Si fueras mi hijo, te recomendaría que fueras por este camino. Probablemente podría seguir jugando y es posible que las arritmias nunca vuelvan a ocurrir, pero no podemos estar seguros".