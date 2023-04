Pasan derecho en Copa del Rey: Barcelona vs Real Madrid EN VIVO

El gran clásico de España, FC Barcelona vs Real Madrid, se revive en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, con los catalanes arriba en la llave por 0-1.

Minuto 84- Agarrón de Araujo y Vinicius provoca pelea masiva, tarjetas a granel y cambios en el blanco para refrescar la nómina.



Minuto 80- ¡Gooooollll de Real Madrid!!! Magia pura fue la jugada de Vinicius en un doble toque y un pase a Benzema que definió el francés como solo él sabe: triplete personal, cuenta 0-4



Minuto 77- Asensio lo tuvo y la arañó Ter Stegen para salvar la puerta



Minuto 76- Se perdió Benzema el cuarto: llegó por el medio de los centrales muy libre pero remató elevado



Minuto 70- A punta de faltas se va acercando al descuento el dueño de casa



Minuto 66- A los tropezones llegan al área los catalanes, saca rápido la pelota del área Courtois, de buen partido



Minuto 62- Muy mal encajó el local ese último tanto de Benzema, le cuesta asociarse, pesan las piernas en algunos...



Minuto 59- ¡Lo que se pierde Rodrygo! Fenomenal salida de Modric, centro perfecto y se le pasó por nada al brasileño



Minuto 58- ¡Gooooooolllll de Real Madrid!!! Impecable cobro de Benzema, pelota a un palo, Ter Stegen al otro y 0-3 gana ahora el Madrid



Minuto 56- ¡Penalti para Real Madrid! Falta de Kessie a Vinicius



Minuto 54- ¡Se salva de nuevo el Madrid! Qué gran jugada de Araujo: se saca la marca de Valverde y le falta una pizca de dirección al remate



Minuto 51- Riflazo de Balde, gran respuesta de Courtois



Minuto 50- ¡Goooooolllll de Real Madrid!!! Increíble asistencia de Modric, mejor finalización de un Benzema que llegó muy libre y ahora gana el blanco 0-2 el partido y 2-1 la llave



SE JUEGA SEGUNDO TIEMPO



TERMINA PRIMER TIEMPO. Gana Real Madrid 0-1 contra FC Barcelona y se empata la llave 1-1. Al cierre consolidaron los 'merengues' su dominio



Minuto 45- ¡Gooooollll de Real Madrid!!! En la respuesta, el contragolpe del Madrid lo dirigió Benzema, lindo centro a Vinicius y 0-1 en el Camp Nou



Minuto 44- ¡Se salvó Real Madrid! Perdonó Lewandowski, salvó en realidad Courtois



Minuto 40- Tiene la pelota Real Madrid pero hace poco daño



Minuto 34- Primera llega da de Benzema, sin mucho peligro



Minuto 32- Durísima entrada por la espalda contra Lewandowski



Minuto 25- Agarrón de Gavi y VInicius y amarilla para los dos



Minuto 24- Corre Rodrygo pero le pica la pelota y no puede rematar



Minuto 21- Improductivo tiro de esquina de Barcelona



Minuto 14- Amarilla para Xavi, DT del Barcelona, por pedir falta a Kessie que no dieron



Minuto 11- Lindo pase de Rodrygo, superando a Alonso, pero por centímetros no llegó Vinicius



Minuto 10- Ovación a Lionel Messi



Minuto 9- Buen pase de Gavi pero le faltó potencia al remate de Sergi Roberto



Minuto 5- Preocupación por posible lesión de Camavinga... pero vuelve al campo



Minuto 3- Pedían mano de Alaba pero no era punible



Minuto 1- Se salva Real Madrid, gran centro a Rapinha que de vivo corta Camavinga



RUEDA LA PELOTA



Todo listo en el Camp Nou para la acción...



​Estos son los titulares confirmados en cada bando:

Para la revancha en el Camp Nou, Xavi no contará con Frenkie de Jong, Pedri, Ousmane Dembélé y Andreas Christensen mientras que Ancelotti solo extrañará al francés Ferland Mendy

