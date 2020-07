¡Se le fue la lengua! En defensa de Griezmann llamó autista a Messi

La suplencia de Antoine Griezmann en el FC Barcelona es un tema que ha ido escalando a niveles inesperados: el padre contesta con ofensas a Setién, los analistas se sienten cada vez más desconcertados y los franceses lo han ido tomando como una causa nacional.

Así como el exjugador Christophe Dugarry, quien conoce la entraña del club catalán y, por intentar la defensa de su compatriota rayó en la ofensa personal: "¿(Griezzman) Tiene miedo de qué? ¿Tiene miedo de un niño que mide 1,50 y que es medio autista? Puede ponerle un pastel en la boca a Messi si tiene un problema", dijo.





Je suis profondément choqué @RMCsport vous devez virer ce monsieur de votre chaîne.



À moitié autiste... , des milliers de personnes souffrent de ce trouble mental .... pic.twitter.com/mbc9U5Xjr3 — Lucas 🇨🇵🇦🇷 (@lucas__hby) July 1, 2020

En su declaración a RMC Sport, Dugarry tampoco se midió mucho: "Es un entrenador que se tambalea. Setién es muy amable, pero no tiene el nivel. No sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está totalmente sobrepasado por la situación. Estoy seguro que no tiene nada en contra de Griezmann, simplemente es un incompetente". Muy directo habla del entrenador que mantuvo al campeón mundial calentando todo el segundo tiempo contra el Atlético, su exequipo, para finalmente darle ingreso al minuto 90.



Griezmann ha jugado poco y su aporte ha sido limitado desde su llegada, hace un año, al vestuario de Messi, que según las informaciones de prensa es un polvorín, pues hay cero química con el entrenador y hasta Luis Suárez lo critica públicamente.



Mientras tanto, LaLiga se ha ido hacia las manos de un Real Madrid que luce mucho más compacto y que, con sus más y sus menos, da la sensación de ser hoy un poco más equipo.