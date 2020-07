Entorno de Griezmann, contra Setién: ¿justa su suplencia en Barcelona?

Hacer leña del árbol caído... Así como en FC Barcelona por estos días, en los que se habla más de divisiones internas que del problema central: la pérdida de puntos que aleja la posibilidad de pelearle laLiga a Real Madrid.

A la discusión se suma el entorno de un jugador que parece no contar, justo en un momento de extrema necesidad: Antoine Griezmann.



Aunque desde su llegada luce un poco desconectado del resto de jugadores, la realidad es que le falta rodaje para engranar y, dadas sus condiciones no debería estar en la última línea, como aparece hoy. Eso quedó claro en el último 2-2 contra Atlético de Madrid.



La prensa española recordó que en los últimos partidos el francés apenas llegó 79 minutos contra Sevilla, a los 81 contra Celta y a los 90 contra el Atlético, el equipo que conoce a la perfección y al que podría hacer daño. Increíblemente, han estado antes en la consideración Martin Braithwaite (intrascendente) y Ansu Fati para el técnico Setién.



Por eso el padre del jugador se hartó y apareció públicamente para cuestionar el DT: "Para hablar debes tener las llaves del camión y tú simplemente eres un pasajero", dijo Alain Griezmann en sus redes sociales.



☄️ Alain Griezmann, padre de @AntoGriezmann, carga contra Setién en Instagram



🔑 "Para hablar debes tener las llaves del camión y tú simplemente eres un pasajero pic.twitter.com/8RosKnpX7z — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 1, 2020

La declaración no hace más que sumar a una polémica que ha quedado en evidencia desde el empate (2-2) contra Celta y que en el Camp Nou no ha hecho más que confirmarse: el vestuario y su entrenador no están en la misma sintonía.



Ya Luis Suárez cuestionó públicamente a Setién y la respuesta del DT ha sido plantarse: insiste con decisiones polémicas que no gustan a los llíderes y eso se refleja en los resultados, aunque él diga en las ruedas de prensa que está muy conforme con su equipo. ¿Es solo un pasajero más? ¿Y entonces quién es el auténtico conductor del camión del FC Barcelona?