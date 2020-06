No alcanza Messi: Atlético roba puntos a Barcelona y LaLiga se aleja

FC Barcelona dio un paso más... lejos del título de LaLiga. Era un rival durísimo en el papel y también en la cancha el Atlético de Madrid, que logró un 2-2 durísimo para los catalanes, que siguen dando ventajas al Real Madrid en la lucha por el título.

Para el inicio, un golpe de autoridad de Setién: Ok, iba Lenglet de nuevo titular (ausente contra Celta), pero la alineación era casi igual, esa que criticó Suárez, y Puig titular... Una declaración de principios tras los rumores de ‘camerino roto’.



La más clara al arranque la tendría Atlético, un espectacular centro de Carrasco que por centímetros superó a Jiménez y Costa y pasó rozando el palo. La respuesta fue un latigazo de Rakitic que no superó al seguro Oblak. Y a los 11 minutos, el error: Barcelona se iría arriba en un un infortunado intento de marca de Costa a la salida de un tiro de esquina de Messi, que acabó dentro del arco.



Pero Atlético lo encajó bien y Carrasco se animó y en una carrera excepcional salvó todos los obstáculos, menos Vidal, quien tuvo que pararlo con falta para penalti. No era la noche de Costa en el cobro, pues lo desperdició ante Ter Stegen… Pero una buena le iba a salir al brasileño y fue así como vino un segundo cobro por adelantamiento del arquero de Barcelona: sí, llovieron las protestas, lideradas por el propio Messi, pero el VAR lo decidió y ya está. Esta vez fue Saúl al cobro y entonces sí gol y empate parcial 1-1.



Todos saben lo que es Messi cuando lo provocan en el campo y fue así como apareció a los 22 con un espectacular remate que vencía a Oblak pero se desviaba por centímetros y rozaba el palo. Justo Puig, el de la discordia con Setién, encontró una falta para el tiro libre que a los 41 cobró el 10, solo que el protero de enfrente era Oblak, que volvió a tiempo para desviar el remate tras el roce en la barrera.



Sacaba provecho Atlético de su estrategia y ahogaba al rival, pero seguía siendo Barcelona, el que no quiere renunciar a LaLiga: Semedo encontró un penalti infantil del visitante y Messi lo cambió por gol a los 50 minutos, el número 700 de su prodigiosa carrera.



Un intento tendría Costa con un cabezazo al piso, tras un impecable centro del colombiano Sanitago Arias (minuto 55), Pero erala noche de los penaltis y por esa vía de nuevo encontraría Atlético la igualdad parcial, tras la falta de de nuevo contra Carrasco. Saúl de nuevo cobraría con tal potencia que Ter Stegen, que adivinaba, no lograba contenerlo.



Tendría Vidal el tercero con un remate apenas desviado y de neuvo el chileno intentaría al pase Messi al 85, pero Atlético cerraba filas, nada menos que su ADN. Y llegaría Griezmann a los 90… a los 90, todo un mensaje para el exAtlético.



El empate sería, en rigor, un resultado justo para ambos equipos, que se esforzaron, que lucharon de principio a fin, que lo intentaron. Pero en el caso de Barcelona es un nuevo tropiezo, más calculado que aquel contra Celta pero un paso en falso al final, en su carrera por no despegarse de Real Madrid en la punta de la tabla. Se sigue alejando LaLiga, tal vez ahora de manera definitiva…