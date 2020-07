¿Messi o Maradona? El argentino que se pone por encima de los dos

Desde que Lionel Messi apareció en el panorama del fútbol mundial, en Argentina se acostumbraron a hacerse una pregunta y una eterna comparación: ¿Quién es mejor entre Messi y Maradona? Algunos se deciden por el campeón del mundo en 1986, otros prefieren a la ‘Pulga’, genio del Barcelona, club con el que lo ha ganado todo.



Sin embargo, apareció otro argentino, exfutbolista, a reclamar su puesto de privilegio, incluso por encima de la ‘Pulga’ y el ‘Pelusa’. Justamente por estas épocas, cuando las fechas hacen recordar de efemérides de los Mundiales, otro campeón del mundo con la Albiceleste para hacerse valorar.



“Yo me siento en la mesa que me quiero sentar. No tengo la obligación de sentarme en la mesa de Messi ni en la de Maradona”, dijo Mario Alberto Kempes, figura de Argentina en la Copa Mundo de 1978, y le reclamó a la prensa de su país, pues “son ustedes los que me tendrían que poner ahí. Con todo el respeto que me merecen los periodistas yo creo que si bien Maradona fue un monstruo a nivel mundial y Messi lo sigue siendo, el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador hasta el día de hoy, por más que los otros hayan hecho lo que hayan hecho, soy yo. Nunca lo he dicho ni me gusta decirlo pero me han jodido tanto que al final lo tengo que decir”.



Además, lamentó que en Argentina sea tan recordada la selección campeona de 1986 y tan olvidada la que le dio el primer título del mundo a ese país, la de 1978. “Son cosas que a lo mejor no lo sabes disfrutar cuando eres más joven pero a medida que van pasando los años ves la camiseta argentina y ves que una de esas estrellitas es nuestra pese a que tuvimos y todavía tenemos que aguantar muchas cosas”, reclamó.