Polémica de Tévez en Boca: de 'donar el salario' a renovación en duda

Carlos Tévez tiene grandes polémicas en Boca Juniors, club en el que es ídolo y regresó tras un gran paso en Europa. Este 30 de junio se vence el contrato con el club y no se ha llegado a un acuerdo, aún cuando el futbolista mencionó que iba a donar su salario.



Días atrás, el argentino contó que iba a donar su salario a la lucha del covid-19 y no iba a recibir dinero por su sueldo, intentando callar las críticas de que no renovaba por su alto costo.

Ahora, en medios argentinos se afirma que había una gran polémica en la dirigencia con el futbolista, principalmente con 'Patrón' Bermúdez. El 'Apache' busca renovar un año, pero el club no piensa en un contrato mayor a seis meses.



Este es el último día para renovar con Boca Juniors, pero en medios argentinos se afirma que ya no es tan seguro y que el futbolista podría quedar como agente libre.