Cardona no se salvó de la crítica: 'Los que se fueron que no vuelvan'

Para muchos futbolistas es un sueño llegar a vestir la camiseta de Boca Juniors en Argentina, varios de ellos lo han cumplido y tras dejar el club para partir hacia otros equipos o ligas, han manifestado su deseo de volver a vestir los colores del equipo xeneize, como es el caso de Edwin Cardona, que desde su salida del equipo de Buenos Aires ha sido reiterativo con su gusto por volver a la institución.



Bajo este contexto, José Horacio Basualdo, exjugador de Boca Juniors, se mostró en desacuerdo con algunos jugadores que manifestaron volver al club luego de haber pedido la salida, señalando principalmente a Darío Benedetto, Nahitan Nández y Edwin Cardona.



"Los que se bajaron del barco cuando quemaban las papas, ahora que se queden allá, que no vuelvan. Quieren regresar cuando está todo bien, te das cuenta que no son jugadores para Boca. No los tendría en cuenta.. Se nota el cambio en Boca y como dice el refrán: 'Escoba nueva barre bien'. Están el ímpetu y todas las ganas, pero vos sabes que en Boca los resultados mandan”, precisó en diálogo con 'Boca Pasión Total'.



"Cuando los escuche a Nández, Cardona y Benedetto diciendo que quieren volver no lo podía creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban", finalizó el exjugador campeón con el xeneize en varias oportunidades.