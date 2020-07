Con razón Messi se molesta: Barcelona tentó un apartado de Juventus

Barcelona vivió una temporada para el olvido, Real Madrid le arrebató La Liga y el estilo de Quique Setién no convence por completo. La única salvación, que no es poca cosa, parece ser la Champions.

Justamente para no repetir los errores en la 2020-21, el club ha comenzado a valorar ciertos jugadores para reforzar la plantilla. Miralem Pjanic es una gran llegada, pero costó la salida de Arthur.



Ahora bien, entre los posibles fichajes, uno llamó bastante la atención y no fue porque se tratara de un nombre rutilante, más bien parecía otro desacierto de la directiva.



La prensa española habló bastante sobre la posibilidad de que Mattia De Sciglio llegara al lateral derecho del conjunto blaugrana. Primero se habló de que estaría incluido en el trueque Pjanic-Arthur y después de una posibilidad de ficharle por 10 millones de euros.

Lo curioso del caso es que Barcelona ya tiene dicha posición cubierta con Semedo y el mismo Sergi Roberto, razón por la que comprar al italiano no tendría sentido alguno.



Incluso en caso de que se vaya Semedo, pensar en que De Sciglio es el idóneo para reemplazarlo no es del todo coherente. Primero, el jugador de Juventus tiene 27 años; segundo, sus características son más de tipo defensivas que ofensivas, algo que no concuerda en el sistema culé; tercero, su continuidad ha sido nula y el mismo Sarri declaró que no cuenta con él.



Por lo pronto, el diario Mundo Deportivo aseguró que desde Barcelona aseguran que se ha apagado el interés por De Sciglio, pero que todo dependerá de la continuidad de Nelson Semedo.



Frente a lo anterior, la pregunta que se debe hacerse Barcelona es si ese jugador es el reemplazo idóneo para cubrir la lateral derecha.