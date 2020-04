La confesión de Morata que no gustó a los aficionados del Real Madrid

El delantero español, Álvaro Morata, realizó un 'live' en instagram junto con el tenista italiano Fabio Fognini, en medio de las risas y la charla, el jugador del Atlético de Madrid, confesó: “Cuando era niño jugaba en el Atlético de Madrid., al crecer sentí un poco de presión sobre cómo estaba cambiando el fútbol. Por eso decidí irme al Getafe por una temporada para después irme al Real Madrid...Lamento haber llevado otras camisetas en España además de la del Atlético”.

Las declaraciones no gustaron del todo en el Real Madrid, pues el jugador tuvo su paso por el equipo 'merengue', y de allí dio el salto a la Juventus, club donde supo brillar. “En Turín me encontré muy a gusto. Cuando salí fui al bar a la vuelta de la esquina y hasta me abrazaron. Eran muy amable la gente de allí. Creo que, de todos modos, lo habría pasado muy bien en todas las ciudades de Italia. Alice extraña Italia. Pero cuando tenemos un día o dos libres volvemos allí”, finalizó, el delantero de 27 años.



Además, el jugador habló de los defensas más difíciles que ha enfrentado en su carrera: “Ciertamente, Chiellini no sé si lo hace a propósito, pero cuando se encuentra conmigo siempre me destruye. Sergio Ramos también es un defensor duro mientras que cuando vas contra Van Dijk parece que chocas contra una montaña”.

Morata pasa la cuarentena en Madrid, junto con su esposa Alice que está en embarazo. El jugador, espera con ansias el regreso de La Liga, para de esta manera seguir luchando con el Atlético de Madrid por los cupos a la Uefa Champions League de la siguiente temporada.