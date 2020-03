Quintero: de figura decisiva en River a tener puerta abierta para irse

El fútbol argentino, al igual que el balompié en el mundo, se encuentra en una etapa de total incertidumbre. La pandemia de coronavirus que mantiene en vilo al planeta puso en pausa al deporte. Las precisiones son pocas y las incógnitas son muchas. Nadie puede afirmar cuándo volverá a rodar la pelota, un hecho que hoy hasta parece insignificante. Pero, mientras la cuarentena obliga a los planteles a entrenarse individualmente desde sus casas, en River empiezan a visibilizarse algunos cambios a futuro. Y uno de esos pesos pesados que podrían tomar nuevos rumbos es Juan Fernando Quintero.

Quintero tendrá los focos encima en el próximo mercado de invierno. Aunque supo ser figura, hoy perdió su puesto de privilegio debido a las lesiones, que no le permitieron afirmarse durante la temporada. Ante la exigencia que pretende Marcelo Gallardo para su River, y la marca registrada de que el presente manda y nadie juega únicamente con el apellido, su futuro parece estar lejos de Núñez.

Quintero, del gol en Madrid a...

‘Juanfer’ suma solo 15 juegos (uno de titular en el que fue reemplazado, 14 ingresando desde el banco y otro sin entrar) en los que acumuló 440 minutos (promedio de 29' por partido) y un gol. Así, los números no son una estadística más, ya que el enganche colombiano de 27 años desea recuperar continuidad y terreno y sabe que en River no le será fácil.



Con contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, la MLS aparece en el horizonte. Después de la primera posibilidad de Ajax de Holanda, se cruzó Chicago Fire en el camino de Quintero y la propuesta lo seduce, especialmente frente a la crisis económica argentina y la dificultad de River de afrontar los gastos de los sueldos en dólares. Además, durante la semana y en medio de los rumores, ‘Juanfer’ le puso un freno al club para renovar el contrato de su departamento en Buenos Aires que vence en junio y avisó que todavía no tiene definido qué hacer con su futuro.



En total, el número 10 acumula 61 partidos (26 como titular), con 3.005 minutos y 12 goles, entre los que se encuentra el histórico zurdazo en Madrid para ganar la final de la Copa Libertadores ante Boca. Un recuerdo que hoy, sin su mejor versión pese a dejar atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que sufrió hace un año, parece demasiado lejano.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA