Riquelme se destapó por la pelea en Boca entre Benedetto y Zambrano

Juan Román Riquelme reaccionó públicamente a la fuerte pelea y agresión entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, compañeros en Boca Juniors, en el entretiempo del partido contra Racing Club en la Liga Profesional de Argentina.



El vicepresidente de Boca Juniors habló en ‘ESPN F90’ y dejó claro su pensamiento sobre el incidente sucedido entre los dos futbolistas xeneizes.



“Los chicos han tenido una discusión y ahora es momento de reflexionar. Nada más, así de simple. Generalmente se dan en los entrenamientos por un choque o una patada. En un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival. No sé por qué pasó, yo no estuve ahí adentro. Yo ya estoy viejo, no puedo jugar más al fútbol. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí, por lo menos cuando yo era jugador. Me sorprende que los periodistas se enteren de todo. Todos cometemos errores, hay que darle para adelante. Sí, no deja de ser raro, eso es verdad”, dijo Riquelme.



Riquelme advirtió a Benedetto, Zambrano y a todo el plantel de Boca, para que este tipo de escándalos no se vuelvan a presentar, pues son personajes públicos y dan ejemplo a los más chicos.



“Ellos son ídolos, son profesionales y tienen que dar el ejemplo todo el tiempo, porque los chicos que los miran, los copian”, comentó Román.



Añadió Riquelme que “siempre hablo con los jugadores. Ellos han tenido su charla en el vestuario después del partido y en el hotel. Ya han aclarado las cosas, son gente grande. Esperemos que no se vuelva a repetir. Cuando hablo con cada uno de ellos no sale en ningún lado, pero cuando hablo con todos sí. Vamos a tener que tener un poquito de cuidado. Los jugadores tienen que ser profesionales y dar el ejemplo porque los chicos copian”.