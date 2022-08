Insólito: Gabriel Milito hizo un cambio por pedido de un aficionado

El fútbol argentino siempre deja imágenes curiosas, además de goles, buenas jugadas, y polémicas por juego fuerte. Este fin de semana la sorprendente reacción de Gabriel Milito, técnico de Argentinos Juniors, fue noticia.



El partido lo ganaba Argentinos 1-0 sobre Unión, y el rival había hecho dos cambios, es por eso que Milito decidió escuchar a un aficionado que le pedía hacer una sustitución y meter un volante para contener el plan del visitante.



Milito se volteó y atendió la petición del aficionado. El entrenador hizo caso a la propuesta que le llegó desde la grada e hizo dos cambios: aunque eran delanteros, uno de ellos ocupó la posición de volante.



“Estamos en democracia, en libertad total. Me reclamaba que pusiera un volante. Y me di vuelta y le dije ‘perfecto, coincido. Pero, ¿a quién?’. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego”, declaró Milito después del partido.



El entrenador añadió: “No me dio nombres. ‘Un volante’, me dijo. Sí, ya sé, pero a quién. Esa decisión, a veces te lleva a veces uno o dos minutos. La gente quiere ya, ya, ya. ‘Te lo voy a poner al volante’. Y pusimos al volante”.



Milito no supo si el cambio le gustó al aficionado, aunque supone que sí, porque además su equipo amplió la ventaja y ganó 2-0: “Pusimos de volante a Nico Reniero. No me puteó, así que por ahí le gustó. Pero no sé. Pero putear no me puteó”.