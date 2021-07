Boca se enoja con Edwin Cardona: ¿Cómo puede castigar al colombiano?

El mundo Boca está enojado con la actitud de Edwin Cardona. El colombiano acabó su participación con la Selección Colombia en la Copa América el pasado sábado, 10 de julio, y su club le ofreció un avión para transportarlo a Argentina de inmediato, pues su equipo y su entrenador lo necesitan para la llave de octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, de Brasil, que tendrá su partido de ida este martes.



El volante dijo no, y prefirió irse a Medellín a descansar, compartir con su familia y a darse una fiesta inolvidable.

Los videos que publicó el artista vallenato Nelson Velásquez, así como amigos del futbolista, dejaron ver a Cardona divirtiéndose, y eso indignó a aficionados y prensa argentina, pues necesitaban a Edwin y él prefirió irse a descansar.



El debate en los espacios deportivos argentinos está servido: Boca Juniors debe castigar a Cardona, sancionarlo o hasta rescindirle el contrato. Un club tan importante debe tener tolerancia cero, y mucho más con un futbolista que se fue por actos disciplinarios y regresó, tras un esfuerzo económico, con el respaldo de Juan Román Riquelme, su máximo referente y actual dirigente.



En ‘ESPN F90’ confirmaron que gran parte de la directiva boquense está enojado con Cardona. Y aunque entiende que el jugador tenía todo el derecho de irse a vacaciones, se trataba de una decisión personal que afectaba al club, y que se trataba de gratitud y compromiso. “Es una deuda moral, un compromiso deportivo con Riquelme”, replicaron.



¿De dónde se puede agarrar Boca para sancionarlo? Fue la gran pregunta en el debate. El periodista Diego Monroig respondió y dio luces de lo que puede hacer Boca con Edwin Cardona.



“No hay manera, porque el jugador tiene derecho a vacaciones, así unos entiendan que no es el momento. Más allá del enojo, no hay argumentos legales para poder rescindir el contrato o sancionarlo”, explicó.



“Ahí se ve por qué no juega más de cinco partidos seguidos y por qué pasó por nueve clubes”, fue apenas una de las críticas que recibió Cardona.



De esa manera, podrían darse castigos deportivos, como hacer entrenar a Cardona con los juveniles, o no usarlo continuamente para los compromisos del equipo, mientras se cumple su contrato hasta diciembre próximo.



Aunque Boca pretende hacer uso de la opción de compra por el colombiano, cuando acabe el préstamo de Xolos de Tijuana, la decisión estaría en duda, pues este último acto está mal visto por casi todos en el club.