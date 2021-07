La defensa de Cardona por polémica fiesta:¿lo entenderá Boca Juniors?

Edwin Cardona ha sido criticado en Argentina por asistir a una fiesta en Medellín, a su regreso de la concentración con Colombia por la Copa América.

Según el canal TyC Sports, hay una especial inconformidad en su club, Boca Juniors, porque se le ofreció un vuelo directo a Buenos Aires para que no rompiera la burbuja y estuviera disponible para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, este martes contra Atlético Mineiro.



En contraste, el jugador eligió volver al país con la delegación alegando que quería ver a su familia, pero después apareció en una fiesta junto al cantante Nelson Velásquez.



"Edwin tenía permiso hasta el lunes. Está de vacaciones, y en su derecho de ir (a la fiesta). Tuvo un año complejo, covid, aislamiento, burbujas. Si bien el mensaje no es el mejor, está a derecho. Tiene permiso del club y mañana va a llegar”, le dijo el representante del jugador, Lucas Jaramillo, al citado medio.



La buena noticia es que el canal afirma que no se contemplan castigos particulares desde la dirigencia o el cuerpo técnico. Sin embargo, asegura que las imágenes no cayeron para nada bien y que no solo le costará mucho ganarse un lugar en el once de Miguel Russo después de esta ausencia, sino que a largo plazo se ve muy difícil que se pueda dar un vínculo a largo plazo con el equipo.