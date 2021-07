Conflicto Cardona-Boca: ¿qué pasó? ¿cuándo regresa a Argentina?

Edwin Cardona terminó su participación en la Copa América con la Selección Colombia y desde Boca Juniors solicitaron el regreso inmediato del volante para poder tenerlo a disposición para el duelo del próximo martes contra Atlético Mineiro, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, luego de que se filtrara la información de que el equipo xeneize le habría puesto un vuelo chárter para regresar a Argentina, se conoció que Cardona pidió un cambio de planes, ya que él quiere regresar al país gaucho con su familia, razón por la cual solicitó que el vuelo que parte hacia Argentina saliera desde Bogotá, ya que toda la delegación colombiana terminará la concentración de la Copa en la capital del país. A Boca no le gustó la petición.



Para aclarar la situación, Lucas Jaramillo, representante del jugador, habló con ESPN F90 y aseguró que el único objetivo de Cardona es regresar a Argentina con su familia, a la cual no ve hace varias semanas, pues su intención es jugar el partido de Libertadores y no tomarse un día de vacaciones como se estaba informando.



"No solamente es Boca y Edwin como jugador, también es lo que la Federación Colombiana de Fútbol tiene predispuesto para los jugadores... La Federación viaja en conjunto a Bogotá".



"(Vuelo chárter a Cardona desde Brasil para regresar a Argentina) Es una posibilidad que se habló, pero lo que Edwin solicitó, él quiere jugar el partido por supuesto, es que, desde el lado humado, que la familia esté con él en Argentina porque lleva dos meses sin verlos. No está pidiendo ni un día ni dos días de vacaciones, pide el avión en Colombia en lugar de Brasil".



"Nunca se concretó nada, luego yo me comunico con el Consejo y me desentiendo porque ellos sacan un comunicado en el cual dicen que Frank y Edwin se deben presentar el lunes", finalizó.



La duda que hay por la petición de Cardona de regresar con su familia a Argentina desde Colombia, es que el jugador rompería la burbuja sanitaria al entrar en contacto con su esposa e hijos. Por ahora, lo único confirmado es que Edwin Cardona se debe presentar el lunes 12 de julio a Boca Juniors. ¿Tendrá consecuencias?