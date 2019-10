'Me sentía muy mal porque fue como si fuera un sicario', dijo Arboleda

Mauricio Arboleda volvió a tener la confianza del entrenador de Banfield y este miércoles fue uno de los jugadores importantes en el encuentro contra Racing, que terminó 0-0.



Sobre su suplencia de varios meses, el arquero colombiano señaló en el ‘VBar’, de ‘Caracol Radio’, que “no lo podía asimilar, era duro estar sentado. Fueron errores que se pagaron caro, pero nunca baje los brazos, trabajando fuerte, mente positiva para ser cada vez mejor”.

Arboleda habló de esos momentos difíciles y expresó esos sentimientos que lo hicieron pasar malos días.



“Necesitaba el respaldo de personas que no tuve. Solo tuve a mi familia, mis amigos, mi representante, que siempre estuvieron conmigo. Me sentía muy mal porque fue como si fuera un sicario, mucha gente me dio la espalda. Todo esto sirve para aprender, pero cuando me enteré que volvía Julio sabía que tenía una nueva oportunidad, no sabía si iba a jugar, pero al menos se abría otra oportunidad”, explicó.

También dio a conocer que este tiempo fue de aprendizaje: “No sé si (fui) maltratado porque lo conseguí fue por mérito propio, también sabía que me iban a pasar cosas. Yo sigo en crecimiento y aprendo, que es lo más importante”.



Y es que este no fue el único momento difícil que le ha tocado vivir Arboleda, pues previo a la Copa América también sufrió la decepción de ser desechado por Queiroz.



“Tenía la fe de que podía estar en la Copa América y me dolió mucho, pero aprendí a no ilusionarme. Quiero estar siempre, pero no me ilusiono porque eso me hace daño. No me pongo plazo”, contó.