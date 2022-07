Gallardo explotó por ‘insultar’ a un árbitro: ‘¿quién no lo ha dicho?’

Marcelo Gallardo estuvo en voz de toda Argentina por la rueda de prensa programada para este martes. Si bien se especulaba con un supuesto paso al costado en su exitoso proceso, el entrenador de River Plate orientó su charla al complicado presente del club.

Antes que nada, Gallardo fue claro al afirmar que la conferencia la hizo porque “hace mucho” no hablaba ante los medios de comunicación y con el flojo presente del equipo consideró pertinente dar unas declaraciones.

​“Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extrafutbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar”, comentó.



​En cuanto a la posibilidad de abandonar a River por los malos resultados, fue certero: “Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir... Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y no depende de uno o dos malos resultados. Hemos construido algo más sólido”.



Surgió el tema del arbitraje. El ‘Muñeco’ no pudo ocultar su malestar con las malas decisiones, no solo contra su equipo sino a nivel general. “Hay un montón de cámaras... Hoy tienen la posibilidad de observar detenidamente, hay 48 mil repeticiones y por ende deben errar mucho menos. Tienen los fundamente, las herramientas para bajar eso”, expresó.

Precisamente basado en lo anterior, recordó la derrota frente a Godoy Cruz. Le expulsan a Aliendro cuando “ni siquiera toca el jugador” y aún teniendo el VAR para ir a revisar ese detalle. “Estás mirando la jugada, no podés errar por tanto”, dijo.



En ese mismo partido, con la tensión por lo que era a su parecer un pésimo arbitraje, el DT se fue expulsado por supuestamente insultar al juez: “Si bien me pasé, ni siquiera fue un insulto. Un insulto es otra cosa. Me hubiera arrepentido si le hubiera dicho algo malo. ¿Quién de acá no dijo ‘boludo’ o ‘pelotudo’? Dale, tampoco fue para tanto. Lo que pasa es que cuando se equivocan tan feamente, te saca”.