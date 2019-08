La jugada de River con Quintero para 'calentar' el clásico contra Boca

River Plate y Boca Juniors jugarán este domingo por la Liga de Argentina en lo que será el primer clásico entre estos dos equipos luego de que el millonario ganara la final de la Copa Libertadores en diciembre del 2018.

Previo a este encuentro, los dos equipos enviaron un representante a una rueda de prensa conjunta para hablar de este encuentro, que se espera se viva con paz luego de los disturbios del año pasado.

Sin embargo, causó curiosidad que River Plate enviara al partido a Juan Fernando Quintero, quien no podrá actuar en este partido. Para algunos, el gesto del conjunto millonario con el colombiano fue enviar a quien les anotó el golazo que al final terminó decantando todo para su equipo.

En la conferencia de prensa, Juan Fernando habló de cómo se vive el superclásico argentino y sobre aquel gol en Madrid que significó el título de Copa Libertadores para River Plate.

"Lo que siempre quise ya lo viví. No me quedo en el pasado. Mi anhelo más grande es recuperarme bien, volver a hacer lo que me gusta. Estaría muy contento de poder estar en los partidos que vienen", contó Quintero.