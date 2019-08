Así será el fin de semana de los convocados a la Selección Colombia

Los jugadores que fueron convocados a la Selección Colombia, para los partidos de preparación contra Brasil y Venezuela, tendrán partidos importantes en sus clubes este fin de semana. Algunos jugarán grandes clásicos, otros esperan llegar en el mejor momento antes de ponerse a las órdenes de Carlos Queiroz.

Esta es la agenda de los colombianos más destacados en el exterior, para que sepá contra quién juegan sus equipos, la hora y la liga correspondiente.

Viernes 30 de agosto

Roger Martínez (Liga MX de México)

Atlas vs. América

9:10 p.m.



Sábado 31 de agosto

Jefferson Lerma (Premier League de Inglaterra)

Leicester City vs. Bournemouth

9:00 a.m.



Cristian Borja (Liga de Portugal)

Sporting Lisboa vs. Rio Ave

1:00 p.m.



David Ospina (Serie A de Italia)

Juventus vs. Napoli

1:45 p.m.



Juan Guillermo Cuadrado (Serie A de Italia)

Juventus vs. Napoli

1:45 p.m.



Éder Chaux (Liga de Colombia)

Jaguares vs. Patriotas

6:00 p.m.



Óscar Murillo (Liga MX de México)

Pachuca vs. San Luis

7:00 p.m.



William Tesillo y Yairo Moreno (Liga MX de México)

Tigres vs. León

7:00 p.m.



Domingo 1 de septiembre

Jhon Lucumí (Liga de Bélgica)

Brujas vs. Genk

7:30 a.m.



Yerry Mina (Premier League de Inglaterra)

Everton vs. Wolverhampton

8:00 a.m.



Dávinson Sánchez (Premier League de Inglaterra)

Arsenal vs. Tottenham Hotspur

10:30 a.m.



Wílmar Barrios (Premier League de Rusia)

Spartak Moscú vs. Zenit St. Petersburgo

11:00 a.m.



Mateus Uribe y Luis Díaz (Liga de Portugal)

Porto vs. Vitoria Guimaraes

12:30 p.m.



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (Serie A de Italia)

Atalanta vs. Torino

1:45 p.m.



Orlando Berrío (Liga de Brasil)

Flamengo vs. Palmeiras

2:00 p.m.



Rafael Santos Borré (Superliga de Argentina)

River Plate vs. Boca Juniors

3:00 p.m.



Luis Manuel Orejuela (Liga de Brasil)

Cruzeiro vs. Vasco da Gama

5:00 p.m.



Álvaro Montero (Liga de Colombia)

Huila vs. Tolima

6:00 p.m.



Stefan Medina (Liga MX de México)

Juárez FC vs. Monterrey

7:00 p.m.



Aldair Quintana y Daniel Muñoz (Liga de Colombia)

Atlético Nacional vs. Millonarios

8:00 p.m.