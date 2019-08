Apuestas futbolísticas 31 de agosto y 1 de septiembre

Las cinco mejores ligas del mundo continúan en actividad y los partidos de alto calibre no se hacen esperar. Por otro lado, el superclásico de Argentina será el plato fuerte en el fútbol suramericano, el cual también tendrá duelos de buen nivel en Brasil. Por su parte, en Colombia, Millonarios y Nacional representaran el mejor compromiso de la fecha 9 de la Liga II-2019.

Liga Colombiana

Once Caldas vs. América

​

El partido entre Once Caldas y América tendrá un condimento especial, debido a que el cuadro de Manizales viene de eliminar al escarlata en los octavos de final de la Copa Colombia.



Este compromiso contará con los siguientes valores en la casa de apuestas BETPLAY: 2.05 para una victoria de Once Caldas, 3.95 si gana el América, y un 3.10 para el empate.



Este compromiso se ha jugado seis veces luego de que América de Cali ascendiera a la Primera División del fútbol colombiano en 2017. El saldo de estos compromisos deja con ventaja al cuadro escarlata, ya que el conjunto caleño no ha perdido ni una vez contra Once Caldas desde su regreso a la A.



2 victorias para América

3 empates



Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

​

El Deportivo Cali partirá en la quinta posición en la Liga II-2019 para enfrentar al Pasto, equipo que sigue de cerca el grupo de los ocho para avanzar a los cuadrangulares finales.



Para este partido, BETPLAY tiene como gran favorito al Deportivo Cali para llevarse los tres puntos. Una victoria del cuadro azucarero dejará 1.90 veces el valor invertido por el apostador. Por otro lado, si gana el Pasto, el 4.40 marcará el pago. Por su parte, el empate mantendrá un 3.20.



Para hacer un pronóstico ideal de este partido, se tomó en cuenta los cinco últimos juegos entre sí en condición de local para el Cali:

2 victorias para Cali

3 empates

Si se tiene en cuenta los últimos cinco enfrentamientos por Liga, el cuadro azucarero parte con una ventaja bastante ligera en el reciente historial:

2 victorias para Cali

2 empates

1 victoria para Pasto



Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

​

Uno de los partidos más interesantes de la fecha 10 de la Liga II-2019 enfrentará al rojo bogotano contra el antioqueño. Este partido estará marcado por dos clubes golpeados anímicamente por los recientes resultados.



A pesar del mal momento de Santa Fe, BETPLAY mantiene el favoritismo por el cuadro cardenal con un 2.30 de pago por valor invertido a la victoria del club bogotano. Por otro lado, si el Medellín se impone en el marcador, el valor será de 3.25. El empate en este duelo dejará un 3.10 en las apuestas.



Los últimos diez partidos por Liga entre estos dos equipos marcan una tendencia a favor de Santa Fe, sin embargo, la distancia no es mucha:

4 victorias para Santa Fe

3 empates

3 victorias para Medellín

Por otro lado, Santa Fe se ha impuesto de gran forma en los cinco últimos compromisos frente al Medellín en el estadio El Campín.

3 victorias para Santa Fe

1 empate

1 victoria para Medellín



Atlético Nacional vs. Millonarios

​

El mejor partido de la fecha 10 de la Liga II-2019 será entre Millonarios y Nacional, un duelo histórico en el fútbol colombiano. Este clásico se da en igualdad de puntos en la tabla de posiciones, sin embargo, cabe resaltar que el cuadro embajador tiene un compromiso menos.



BETPLAY deja como gran favorito a quedarse con los tres puntos a Nacional, un 1.80 en las apuestas marca la diferencia. Si Millonarios consigue llevarse tres puntos, el pago al apostador será de 4.60. Por otro lado, el empate tendrá un 3.35.



El historial reciente no favorece en nada a Millonarios, debido que en los últimos diez partidos por Liga, el cuadro embajador solo ha conseguido una victoria.



5 victorias de Nacional

4 empates

1 victoria de Millonarios



Por otro lado, si se toma en cuenta los últimos diez juegos en el Atanasio Girardot por Liga, el saldo para Millonarios empeora:



7 victorias para Nacional

2 empates

1 victoria para Millonarios

Cabe recordar que el cuadro capitalino logró conseguir una victoria en la Superliga del 2018, en la que le ganó al verdolaga en condición de visita y se quedó con el título.









Liga de España

Osasuna vs. FC Barcelona

​

Con un arranque sin Lionel Messi, Barcelona ha encontrado una derrota y una victoria en lo que va de la Liga de España. Esta vez enfrentará al Osasuna en condición de visita con varias ausencias en su nómina.



Para este compromiso, el favoritismo del Barcelona es claro, por esto BETPLAY manejará los siguientes valores en sus apuestas: 9.50 de pago por inversión al apostador si gana Osasuna. 1.36 para el conjunto culé, y un 4.75 por el empate.



Este compromiso estará marcado por el regreso de Osasuna a la Liga de España luego de pasar una temporada en la segunda división. Cabe resaltar que el Barcelona es claro favorito para ganar este partido, debido a que desde la temporada 2011/12 no pierde un compromiso frente a este equipo, teniendo en cuenta que Osasuna ha descendido en un par de ocasiones.



Atlético de Madrid vs. Eibar

​

El conjunto dirigido por Diego Simeone continúa su camino para demostrar que este nuevo proceso con jugadores recién llegados, será el indicado para luchar por el título de la Liga de España.



El partido entre Atlético de Madrid y Eibar tendrá como claro favorito al colchonero, con un 1.41 de pago en las apuestas. Por otro lado, el visitante mantendrá un 10.50 en las apuestas, y el 4.00 marcará el empate en la casa de apuestas BETPLAY.



Eibar es un equipo que solo ha estado en la Liga de España por cinco años, por lo que sus enfrentamientos frente al Atlético de Madrid han sido únicamente diez, de los cuales en ninguno ha podido vencer al conjunto colchonero:

8 victorias para Atlético

2 empates



Villarreal vs. Real Madrid

​

Uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Liga de España será entre Villarreal y Real Madrid. La casa blanca viene de empatar y ganar en sus dos primeros compromisos.



Este compromiso dejaría como favorito al Real Madrid, sin embargo, en BETPLAY manejarán los siguientes valores de apuestas: 3.70 si el Villarreal consigue una victoria, 1.88 si el Real Madrid gana de visitante, y un 4.00 por el empate en dicho enfrentamiento.



Para tener claridad en el pronóstico de este compromiso, el historial reciente en Liga de España dará una clara vista para poder presupuestar al ganador de dicho enfrentamiento. Los últimos cinco duelos de ambos clubes ha dejado el siguiente saldo:



3 victorias para Real Madrid

2 empates

Por otro lado, los últimos cinco compromisos entre sí teniendo a Villarreal como local, dejan al Real Madrid con una ligera ventaja en el historial reciente:

2 victorias para Real Madrid

2 empates

1 victoria para Villarreal







Premier League

Manchester City vs. Brighton

​

El Manchester City es uno de los grandes favoritos a repetir la corona de la Premier League en esta temporada. El cuadro dirigido por Pep Guardiola enfrenta al Brighton en un partido que mide a dos polos opuestos.



Es claro que el Manchester City es favorito, por esto, BETPLAY tendrá los siguientes valores en sus apuestas: 1.10 a la victoria de los citizens, un 29.00 si el Brighton logra la hazaña, y un 12.00 para el empate.



Desde que el Brighton volvió a la Premier League en 2017, el equipo de Pep Guardiola se ha enfrentado cuatro veces en esta competencia a dicho equipo. Los resultados dejan marcada una clara superioridad del City frente al Brigthon.



4 partidos ganados con 11 goles anotados



Burnley vs. Liverpool

​

Liverpool quiere volver al título de Premier League esta temporada, este reconocimiento no ha llegado a las toldas de Anfield hace décadas, por esto, el gran objetivo de Jürgen Klopp es darle el campeonato a su hinchada.



El partido frente al Burnley en condición de visita presupuesta una victoria para el Livepool. En BETPLAY se manejarán los siguientes valores: 10.50 para una victoria del cuadro local, 1.34 si gana el club de Anfield, y un 5.50 para el empate.



Los últimos cinco partidos entre ambos equipos en la Premier League dejan ver que el Liverpool es amplio dominador y su victoria seguiría marcando la tendencia.



4 victorias para Liverpool

1 empate

De igual forma, Burnley no ha aprovechado su localía en la Premier League y sus cinco últimos partidos contra Liverpool en casa ha dejado un saldo negativo:

4 victorias para Lliverpool

1 victoria para Burnley



Arsenal vs. Tottenham

​

El clásico del norte de Londres será el plato fuerte de la jornada en la Premier League de Inglaterra. Arsenal y Tottenham jugarán una nueva versión de este derbi, el cual se planta parejo para ambos equipos.



Dicho enfrentamiento no tiene un favorito definido para BETPLAY, ya que si el Arsenal gana, el pago para el apostador será de 2.40. Por otro lado, el Tottenham tendrá un 2.95, y el empate un 3.70.



Para este importante clásico se deben tener en cuenta los últimos diez partidos entre ambos equipos por la Premier League, los cuales dejan el siguiente saldo:



5 empates

2 victorias para Arsenal

3 victorias para Tottenham

De igual forma, cabe resaltar que el Arsenal es fuerte en el Emirates Stadium, debido a que en sus últimos diez juegos contra Tottenham en este escenario, su saldo es positivo. Además, cabe recordar que desde la temporada 2010/11, los gunners no pierden como locales:

6 victorias para Arsenal

3 empates

1 victoria para Tottenham







Bundesliga

Bayern Múnich vs. Mainz

​

El multicampeón de la Bundesliga seguirá su camino enfrentando al Mainz en el estadio Allianz Arena. Este compromiso enfrenta a uno de los más poderosos contra un club modesto en Alemania.



El favoritismo del Bayern es claro, por esto BETPLAY deja un 1.07 de pago si gana el club bávaro. Por otro lado, una sorpresiva victoria del Mainz dejaría un 29.00 de pago al apostador. El empate tendrá un 10.50.



En el historial reciente de enfrentamientos entre ambos clubes en la Bundesliga, Bayern Múnich ha dejado clara su superioridad en los cinco últimos juegos:



4 victorias para Bayern

1 empate

Además, los juegos en el Allianz Arena siguen favoreciendo en gran medida a los locales para llevarse este compromiso:

3 victorias para Bayern

1 empate

1 victoria para Mainz



Serie A de Italia

Juventus vs. Napoli

​

Uno de los mejores partidos en los últimos años en Italia es el de Juventus contra Napoli, debido a que el conjunto de Carlo Ancelotti siempre ha seguido de cerca a la Vecchia Signora en la tabla de posiciones.



Este compromiso deja con una ventaja a la Juventus en las apuestas, 1.95 de pago por una victoria. Por otro lado, el Napoli tendrá la dura tarea de ganar y por esto, el pago será de 4.25 al monto invertido. El empate cerrará el partido con un 3.45.



El favoritismo de la Juventus no es casualidad, su gran nómina y su poderío en la última década en Italia certifican a la Vecchia Signora como el mandamás en el fútbol de dicho país. Además, el historial reciente deja en evidencia que el cuadro turinés no ha dado chance al Napoli



8 victorias para Juventus

1 empate

1 victoria para Napoli



Lazio vs. Roma

​

El clásico de la capital de Italia enfrentará a Lazio frente a la Roma en un partido interesante de ver para los fanáticos del buen fútbol.



Para este partido, BETPLAY tiene como favorito a la Lazio con un 2.15 de pago por la victoria. Si la Roma consigue ganar, el monto a recibir será de 3.30 según lo invertido. Además, el empate mantendrá un 3.70 en las apuestas.



Este clásico no podría ser más parejo, los últimos cinco partidos entre estos dos clubes no han dejado un claro dominador para este compromiso:



2 victorias para Lazio

2 victorias para Roma

1 empate

Por otro lado, lo curiosos es que los últimos cinco partidos de Lazio como local dejan con ventaja a la Roma:

3 victorias para Roma

1 victoria para Lazio

1 empate





Brasileirao

Sao Paulo vs. Gremio

​

Uno de los mejores partidos del fútbol brasileño enfrentará al Sao Paulo y Gremio. Este compromiso estará marcado por la presencia de Dani Alves, jugador de talla mundial que llegó hace poco al Sao Paulo.



Dicho enfrentamiento tendrá los siguientes valores en apuestas para BETPLAY: 1.73 por una victoria de Sao Paulo, 4.50 si Gremio logra ganar, y un 3.35 al empate.



El historial reciente deja mal parado al Sao Paulo, debido a que hace seis partidos no le puede ganar al equipo de Portoalegre. Además, los cinco últimos juegos en el Brasileirao dejan el siguiente saldo:



3 empates

2 victorias para gremio

Sin embargo, de local en el estadio Morumbi, la tendencia cambia, ya que en sus cinco últimos juegos han obtenido los siguientes resultados:

3 empates

2 victorias para Sao Paulo



Flamengo vs. Palmeiras

​

Flamengo y Palmeiras se medirán en uno de los duelos más importantes del fútbol de Brasil. Los dirigidos por Luiz Felipe Scolari vienen golpeados de la eliminación de la Copa Libertadores frente a Gremio.



Este compromiso contará con el pronóstico de BETPLAY. Una victoria de Flamengo dará un 2.08 al apostador, mientras que si gana Palmeiras, el monto apostado se multiplicará por 3.30. Por otro lado, el empate mantendrá un 3.15.



El reciente historial no deja un claro favorito, sin embargo, los cinco últimos juegos entre ambos en el Brasileirao dejan a Palmeiras con una ligera ventaja:



4 empates

1 victoria para Palmeiras

Por su parte, los duelos en el estadio Maracaná tampoco dejan un equipo que tome el claro protagonismo para este compromiso:

2 empates

2 victorias para Palmeiras

1 victoria para Flamengo





Superliga Argentina

River Plate vs. Boca Juniors

​

El superclásico del fútbol argentino tendrá lugar en el estadio Monumental este domingo 1 de septiembre. Este duelo entre River y Boca promete tener muchas emociones por todo lo que ha acontecido en el último tiempo en este importante partido.



Sin falta, BETPLAY tendrá su pronóstico para el superclásico, el cual tendrá como favorito a River Plate por muy poco. Un 2.16 en las apuestas acompañará al conjunto millonario, mientras que si gana Boca, el apostador recibirá 3.25 veces lo invertido. Por otro lado, el empate mantendrá un 3.15.



Cabe resaltar que River Plate ha contado con mejores resultados en los partidos por la definición de títulos, tal cual como pasó en la Copa Libertadores 2018 y al Supercopa Argentina de 2017.



Sin embargo, en la Superliga Argentina, River Plate no viene teniendo buenos números frente a Boca Juniors en el estadio Monumental:



5 victorias para Boca Juniors

4 empates

1 victoria

Sin duda alguna, Boca Juniors en la Superliga ha estado dominando a River Plate. Además, sus últimos diez juegos en dicho campeonato dejan el siguiente saldo:

4 victorias para Boca Juniors

3 victorias para River Plate

3 empates





