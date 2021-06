Armani podría salir de River Plate, y no para volver a Nacional

Franco Armani está a gusto en River Plate, pues cumplió el sueño de atajar en el equipo del que es hincha y lo catapultó a la selección de Argentina, incluso disputando la Copa Mundo de Rusia 2018.



Sin embargo, el portero de River es seguido desde el fútbol internacional y tendría una buena opción para dejar al equipo argentino y emigrar, no justamente para volver a Atlético Nacional.



Martín Araoz, empresario de Armani, confirmó que empezó a moverse para el próximo mercado de fichajes, pues lo han llamado para manifestar interés por el arquero de River.



En charla con ‘Crack Deportivo’, el agente de Franco confirmó un interés de Monterrey de México.



“Si viene una oferta interesante nos vamos a sentar a hablar y se va a estudiar. No nos podemos apresurar. Hasta ahora comienza el mercado de pases y solamente hemos tenido charlas, de resto nada más, nada formal”, dijo Araoz.



Y no solo sería la oferta de los Rayados, pues de otras ligas también habrían comenzado los sondeos. Eso sí, el empresario de Armani dejó claro que el portero “se encuentra contento y cómodo en River Plate. No se encuentra desesperado por salir”.