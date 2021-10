¿Boca desechó a Edwin Cardona? Truculenta estrategia escondida

Que Edwin Cardona no tiene perdón en Boca Juniors luego de su decisión de no irse a Argentina una vez terminó la Copa América para él y la Selección Colombia, pues prefirió irse a descansar con su familia y no estar en fases importantes de la Copa Libertadores con su equipo.



Que por eso Boca no haría uso de la opción de compra que tiene y lo devolvería a Xolos de Tijuana apenas acabe su préstamo, el próximo 31 de diciembre de 2021. Que es un jugador caro (la opción de 5.000.000 de dólares netos a ser ejercida antes del 30 de noviembre) y no harán el esfuerzo porque ha jugado poco y ha sufrido lesiones.



Todos los comentarios en contra de Cardona, que han salido del Consejo de Fútbol del club xeneize, podrían estar orquestados en medio de una truculenta estrategia, escondida detrás de tantas declaraciones y juego sucio mediático, para tener beneficios a futuro.



La versión es del diario ‘Olé’ en la Argentina. Las últimas declaraciones que dio Jorge Bermúdez en ESPN dejaron claro que la postura de Boca es desprenderse de Cardona, por lo menos ante los medios de comunicación.



“Es muy difícil que siga en Boca con el valor que tiene en el mercado. Edwin es tremendo jugador de fútbol. Está tratando de reencontrarse con su nivel, pero sus lesiones no se lo permiten”, dijo el ‘Patrón’, quien hace parte del Consejo y es compatriota de Cardona.



Mirá Equipo F en vivo, acá --> https://t.co/NFX9ZgcQVs pic.twitter.com/9Q8IfOezGI — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 19, 2021

La idea de Boca de montar una estrategia que rodea a Cardona tiene una razón: conseguir una rebaja de la opción y poder retener al futbolista colombiano, indica el reconocido medio argentino.



“Es como si buscaran dejar mal parado al jugador para bajarle el precio y ofrecer menos”, le dijo una fuente a ‘Olé’. Además, se agregó que a Cardona le habrían ofrecido quedarse en Boca si considera una considerable rebaja en el contrato acordado a partir de 2022, en caso de que se hiciera uso de la opción: “Se ofreció todo a mínimo (salario y bonos), no lo que está escrito”.



Por su parte, Racing, que nombró como técnico a Fernando Gago, estaría a la espera de la decisión de Boca con Cardona; si no lo compra, entraría a negociar con Xolos un préstamo para el 2022.