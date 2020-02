Edwin Cardona y los verdaderos motivos que lo alejaron de Boca Juniors

Edwin Cardona fue el colombiano que más sonó en el mercado de fichajes, pues al salir de Monterrey fue relacionado con varios equipos. La posibilidad de regresar a Boca Juniors, de Argentina, fue la más fuerte, pero las cosas no se dieron y se especuló mucho sobre sus conversaciones con el xeneize.



Que pidió más dinero, que Boca no lo quiso por la lesión que tuvo, que prefirió ir a Dubái y que a última hora decidió firmar con Xolos de Tujuana….se dijeron muchas cosas del colombiano.



Es por eso que Cardona decidió hablar de todo lo que pasó en el mercado. Edwin confesó que sí estuvo cerca de volver al equipo argentino y contó los motivos por los que no se dio su regreso.



“Los hinchas pensaron que yo nunca quise ir a Boca. No fue porque yo no quise. Hablé con Román (Riquelme). Tengo toda la verdad. Nunca llegamos a un acuerdo. Yo fui el primero que le dijo a Boca que sí. Román me buscó. Hablamos mucho. Pero también había otras opciones. Tenían a otros jugadores. Sabes económicamente cómo está Argentina. Si uno toma la decisión de ir, es también porque le tiene cariño al club, porque te fue bien, los hinchas te respaldan. Al final, no llegamos a un acuerdo. Tengo buena relación con Román, inclusive fue uno de los que primero me felicitó por llegar acá”, aseguró Cardona en conversación con la periodista Pilar Velásquez.



Cardona no le cerró la puerta a Boca: “Me gustaría en algún momento volver. Soy muy joven. ¿A quién no le gustaría volver a Boca? En esta oportunidad no se dio. Ojalá, Dios quiera, se pueda dar en otra oportunidad. Siempre voy a estar disponible para volver allá. Lo único que le digo a los hinchas es que la primera opción siempre fue ir para allá”.



Lo cierto es que ahora Cardona jugará en Tijuana y le alegra seguir en una liga que ya conoce, como la mexicana. “Muy feliz porque conozco bien el fútbol mexicano, sé dónde estoy parado, me vengo adaptando a mi nuevo equipo. El pase es mío y llegué como jugador libre. Vine por un año y con posibilidad de extender el vínculo dependiendo de mi rendimiento”, aseguró.