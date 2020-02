No puede caminar solo: la depresión en la que está sumido Pelé

Pelé es el futbolista brasileño más famoso de toda la historia. Para muchos el mejor del mundo. Y por eso todos están pendientes de su actualidad, pues a sus 79 años ha tenido achaques que lo han disminuido.



Pues el hijo de ‘O Rey’, el exarquero Edinho, reveló que su padre sufre de cierta depresión debido a sus problemas de salud y se encuentra recluido en su domicilio, según confesó al portal ‘Globoesporte’.



De acuerdo con Edinho, Pelé, de 79 años, tiene problemas de movilidad y tan solo consigue caminar con la ayuda de un andador, por lo que el astro brasileño se siente “incómodo” y prefiere no salir de casa para no ser “expuesto”.



“Está bastante frágil en cuanto a movilidad. Fue sometido a un trasplante de cadera, pero no hizo la rehabilitación ideal y tiene ese problema de movilidad, que acaba generando cierta depresión”, explicó Edinho, quien actualmente es coordinador técnico de las categorías base del Santos.



“Él es ‘O Rey’, siempre fue una figura tan imponente y hoy no consigue andar bien, se queda muy incómodo y avergonzado con eso”, agregó Edinho, quien precisó que, pese a la edad y problemas de movilidad, Pelé “está bien”.



En los últimos años, la salud del exdelantero del Santos ha sido motivo de preocupación, después de varias intervenciones quirúrgicas en la columna y en la cadera, así como problemas relacionados con el aparato urinario. El último contratiempo fue en abril del año pasado, cuando pasó por el quirófano para la retirada de un cálculo renal que le mantuvo internado durante varios días. Pelé solo tiene un riñón desde la década de los 70.