La historia de amores y odios de Maradona con las Segundas Divisiones

Sea como sea, Diego Maradona lo logró y salvó a Gimnasia y Esgrima de la Plata de descender. Este lunes, la AFA confirmó la cancelación del campeonato argentino y la suspensión de los descensos por dos años, lo que le permite al equipo del 'Pelusa' permanecer por dos años más en la máxima división del fútbol argentino.

Pero este es solo un capítulo más de la historia del Diego Maradona entrenador con las Segundas Divisiones. Su primera experiencia fue en Emiratos Árabes Unidos, por allá en el 2017.

Luego de varios años de inactividad como entrenador, el Al-Fujairah S. C. se contactó con Diego Maradona para ofrecerle el cargo de entrenador. Él aceptó y estuvo peleando el campeonato, pero no logró el ascenso automático, por lo que tuvo que irse de la institución. No obstante, este mismo año, por repechaje, el Al-Fujairah S. C. sí consiguió ascender, pero el argentino ya no estaba en el banquillo.

Tras unos meses como presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia, Dorados de Sinaloa contrató a Maradona como el entrenador del equipo para que lo ayudara a ascender. una vez más, Diego mostró su magia como entrenador y llegó a las finales, aunque allí perdió con Atlético San Luis y se Dorados se quedó sin el ascenso. A pesar de ello, Diego salió de la institución como un ídolo y lo hizo, oficialmente, por problemas de salud.

Pero cinco meses después 'el Diego' volvió a ser confirmado como entrenador, ahora de Gimnasia y Esgrima de La Plata y con la responsabilidad de salvar al equipo del descenso. El campeonato 2019-2020 fue de muchos altibajos para el 'lobo' , pero seguía en la pelea por no descender hasta que se paró todo por culpa del coronavirus. Desde ese momento todo era incertidumbre hasta que se confirmó que Maradona lo hizo y esta vez celebra no irse a la B en su país.